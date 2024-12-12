13 декабря — какой церковный праздник, почему домашний скот нельзя оставлять без присмотра

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 декабря, в православном календаре день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста. Евстратий был одним из высокопоставленных лиц в Севастии (теперь территория Турции). Он был тайным христианином, но публично признал свою веру, когда увидел мужество других мучеников. Его арестовали, пытали и сожгли живьем по приказу правителя.

Евгений был диаконом, также проживавшим в Севастии. Его схватили за проповедь христианства. После пыток он остался верен своей вере и был казнен мечом. Аксентий был римским воином. После того как он исповедовал христианство, его подвергли жестоким пыткам. Авксентия приговорили к смертной казни из-за удушения. Мардарий был простым мирянин, но отличался глубокой верой. Он добровольно последовал за другими мучениками, чтобы разделить их страдания. После длительных пыток его казнили. Орест был врачом и воином. За исповедание христианства его приговорили к сожжению на раскаленной решетке. Он мужественно принял мученическую смерть.

Святые мученики вместе пострадали за Христа в IV веке во время гонений за императора Диоклетиана (284–305 гг.). Их пример стал символом стойкости и верности вере, несмотря на жесточайшие испытания. Их мученическая смерть вдохновила многих христиан продолжать исповедовать веру, несмотря на опасность.

Приметы 13 декабря

Народные приметы 13 декабря / Фото: Unsplash

Морозный и ясный день – скоро сильно похолодает.

Быстро и низко плывут тучи — к порывистому холодному ветру.

Солнце садится за тучи – начнутся снегопады.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя есть мясные и молочные продукты, потому что продолжается Рождественский пост. Запрещается оставлять домашний скот без присмотра, по народным приметам его может схватить нечистая сила.

Что можно делать завтра

В народе этот день называли "волшебными посиделками", потому что верили, что колдуны и ведьмы собираются вместе, принося на землю вьюги.

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