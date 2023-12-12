13 декабря — какой церковный праздник, почему нельзя оставлять веник на пороге дома

Завтра, 13 декабря, в православном календаре день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали при Христе при императоре Диоклетиане (284 – 305) в Севастии, в Армении. Они были военными, которые отказались отвечать на призыв к борьбе с христианами и открыли свою веру. За это они были подвергнуты жестоким пыткам и брошены в темницу. Там они встретились с другим мучеником Евстратием, который был знатным гражданином и также признавал Христа. Все вместе они выдержали много мучений, таких как отопление огнем, растяжение на колесе, погружение в кипящую воду, разрезание тела и наложение соли. Наконец, они были обезглавлены мечом и получили венцы мученичества. Их тела были похоронены в Севастии, а позже перенесены в Константинополь.

Церковный праздник 13 декабря – день памяти преподобного Никодима

Никодим родился в Сербии около 1320 г. и был монахом на Святой Горе Афон. Он был великим знатоком и переводчиком святых писаний и церковных отцов. Он также был автором нескольких произведений, среди которых "История Святой Горы" и "Жизнь святого Григория Паламы". Он умер в 1406 и был похоронен на Афоне.

Приметы 13 декабря

Народные приметы 13 декабря / Фото: Pexels

Волки ходят недалеко от домов и воют – к сильному морозу.

Иней на деревьях – к холодной погоде.

Солнце садится за темное облако – ждите метель ночью.

Что завтра нельзя делать

В старину верили, что в этот день нельзя подбирать вещи, найденные на улице, брать в руки незнакомые предметы, потому что из-за них нечисть хочет проникнуть в тело человека. Поэтому 13 декабря часто называли "ведьмиными посиделками". Мол, нечистая сила выходит гулять и может забрать к себе. По этой же традиции запрещалось впускать в дом незнакомцев, ведь они могут быть оборотнями. А еще не оставляли на пороге веник верили, что им нечисть "выметает" с неба солнце.

Что можно делать завтра

Хорошим знаком считалось подать бедняку милостыню. Также пытались в этот день помыться, верили, что вода смоет все проблемы и человек будет весь следующий год здоров. Также собирались всей семьей за столом и пробовали мед.

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