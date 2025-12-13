Церковный праздник 13 декабря / © Фото из открытых источников

Сегодня, 13 декабря, в православном календаре день памяти святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария и Ореста. Эти мученики жили во время правления римского императора Диоклетиана (284–305), когда в Армении и других провинциях Римской империи развернулись репрессии против христиан.

Христианство тогда часто исповедовали тайно, но многие верующие, вдохновленные мужеством первых исповедников, открыто признавали свою веру, подвергаясь преследованиям.

Евстратий был высокопоставленным должностным лицом — городским префектом (мэром) города, архиварием провинции, назначенным на государственную службу. Хотя формально был тайным христианином, под влиянием мучеников признал веру публично.

Авксентий был пресвитером (священником) арабской церкви. Его одним из первых схватили во время гонений; после длительного заключения — обезглавили.

Евгений воин, товарищ Евстратия. За свою веру испытал страшные мучения: ему вырвали язык, отрубили руки и ноги, а после этого отрубили голову мечом.

Мардарий простолюдин, увидев страдания Евстратия и других, признал, что тоже христианин. Его арестовали, подвергли жестоким пыткам: пробили ноги, развесили вниз головой, убили раскаленными гвоздями.

Орест — молодой воин, обличенный в христианской вере, открыто признавший себя христианином. Его приговорили к сожжению на раскаленной металлической решетке. Несмотря на страх, Орест, поддерживаемый молитвой Евстратия, крестился и принял мученическую смерть.

Приметы 13 декабря

Народные приметы 13 декабря / © pexels.com

Если на Евстратия морозно и сухо — зима будет суровая, но снежная.

Туман или гололед — ждите продолжительную холодную зиму.

Ветер с севера — зима будет снежная и морозная, с южной стороны — мягкая и оттепель.

Что сегодня нельзя делать

Не рекомендуется подметать или мыть пол, чтобы случайно не выгнать из дома достаток. Веник не стоит оставлять у порога, иначе нечистая сила может его украсть, чтобы «закрыть» солнце. Также строго запрещается ссориться: считается, что нарушивший правило рискует получить на голову тяжелый предмет от ведьмы.

Что можно делать сегодня

Верующие обращаются в молитвах к святым мученикам Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста и Мардария, прося их об стойкости в вере и силе духа, о внутреннем покое и выдержке, чтобы иметь возможность мужественно преодолевать жизненные испытания и идти по пути праведности.