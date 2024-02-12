13 февраля – какой церковный праздник, не занимайтесь рукоделием и не меняйте прическу

Завтра, 13 февраля, в православном календаре день памяти святого Мартиниана Кесарийского. Святой Мартиниан родился около 350 года в Кесарии Палестинской и с 18 лет поселился в пустыне, где посвятил себя молитве, посту и покаянию. У него был дар лечить больных и изгонять демонов. Однажды к нему пришла развратная женщина Зоя, которая хотела обольстить его своей красотой, но святой сохранил чистоту. Зоя же раскаялась и пошла в женский монастырь в Вифлееме, где прожила 12 лет, пока не скончалась.

Святой Мартиниан затем переселился на необитаемый скалистый остров, где жил под открытым небом несколько лет, питаясь хлебом и водой, которые приносил ему один моряк. Однажды на остров доплыла на обломках корабля женщина Фотина, которой святой помог выжить. Он оставил ей хлеб и воду и сказал, что через два месяца придет лодка и вернет ее на материк.

Святой Мартиниан отказался оставаться на острове с женщиной, считая, что лучше утонуть, чем гореть желаниями. Он бросился в море и поплыл на другой остров, где жил в пещере до своей смерти. Его мощи были перенесены в Константинополь и похоронены с большим уважением.

Приметы 13 февраля

Народные приметы 13 февраля / Фото: pixabay.com

Раскричались синички – к ранней и теплой весне.

Прохладный и пасмурный день – весна придет еще нескоро и будет холодной.

На деревьях иней – до большого количества меда летом.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не заниматься рукоделием, в частности, не вышивать и не шить, потому что верили, что это приведет к заболеванию глаз. А еще не меняли прическу, чтобы потом не было проблем с волосами. Не стоит вечер проводить наедине, потому что будешь одинок еще долго.

Что можно делать завтра

В прежние времена этот день называли Пасмурным. Было принято выходить ночью на улицу, особенно если ясно светили звезды, и звать к ним. Верили, что небесные светила подарят глазам здоровье.

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