13 февраля — какой церковный праздник, почему это важный день для очищения дома и души

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Мартиниана. Мартыниан родился в Кесарии Палестинской (современный Израиль). В 18 лет он решил посвятить себя Богу и уединился в пустыне недалеко от города. Там он провел около 25 лет, ведя аскетическую жизнь в посте и молитве.

Однажды дьявол испытал его из-за соблазна. Женщина легкого поведения, по наущению врага рода человеческого, решила испытать его стойкость. Она притворилась бедной путешественницей, нуждающейся в помощи, и попросила убежища на ночь. Мартыниан позволил ей остаться, но ночью она пыталась его соблазнить. Осознав опасность, святой бросился в костер, чтобы из-за боли напомнить себе о вечной каре за грехи. Обжегши ноги, он выдержал соблазн, а женщина, пораженная его подвигом, раскаялась, приняла монашеский постриг и стала подвижницей по имени Зоя.

После этого случая Мартыниан покинул пустыню и переселился на скалу среди моря, где прожил еще несколько лет, избегая любых соблазнов мира. Ему приносил пищу рыбак. Но впоследствии сильный шторм разбил корабль неподалеку от его скалы, и единственный уцелевший человек – молодая девушка – вынужден был просить у него помощи. Чтобы избежать нового соблазна, Мартыниан ушел с этого места и отправился в путешествие.

Он дошел до Афин, где мирно прожил несколько лет и умер в молитве.

Приметы 13 февраля

Народные приметы 13 февраля / Фото: Unsplash

Реки начали "трещать" — скоро потеплеет.

Вьюга или снег — зима еще будет продолжаться.

Солнечная погода – к ранней и теплой весне.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя поддаваться соблазнам – считалось, что в этот день нечистая сила особенно активно пытается сбить человека с пути. День считался неудачным для серьезных начинаний, особенно торговли и бизнеса. Наши предки верили, что в этот вечер могут привидеться "соблазны в виде духов", которые сбивают человека с правильного пути.

Что можно делать завтра

В этот день люди пытались избавиться от всего лишнего: делали генеральную уборку, сжигали старые вещи, чтобы вместе с ними пошли болезни и невзгоды. Также читали молитвы и заговоры от соблазнов и дурных мыслей. В народе говорили: "Мартиниан лед двинется, но зиму не отпустит". Считалось, что после этого дня погода может меняться – приходят первые намеки на весну, хотя морозы еще могут вернуться.

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