Церковный праздник 13 февраля / © unsplash.com

Завтра, 13 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного Мартиниана. Мартыниан родился около 350 года в Кесарии Палестинской, тогдашнем культурном и религиозном центре на восточных берегах Средиземного моря.

Еще в молодом возрасте, в 18 лет, он задался целью всего себя отдать Богу и оставил светскую жизнь. Он отправился в пустынную местность недалеко от города, где взял на себя суровый монашеский подвиг.

В течение 25 лет Мартыниан жил в горной пустыне безлюдной местности, ведя строгую безмолвную жизнь. Он практиковал постоянные молитвы, долгие посты и внутреннюю борьбу с искушениями, стремясь к полной чистоте сердца. По преданию, Бог даровал его даром исцеления болезней и изгнания бесов.

Одной из самых известных историй из его жизни является испытание по искушению. Одна женщина по имени Зоя, услышав о святости Мартыниана, поспорила с людьми, что сможет соблазнить его. Она пришла к нему под видом потерпевшей, но впоследствии раскрыла свой замысел.

Чтобы избежать греха, Мартыниан, осознав свою слабость перед соблазном, вошел в горящий огонь босыми ногами, говоря себе, что если он не выдержит земного огня, тем более не выдержит вечного огня. Этот подвиг укрепил его дух и окончательно победил телесные желания.

После этого Зоя обратилась, вынесла из этого опыта покаяние и в течение 12 лет прожила в суровой монашеской жизни в Бетлееме.

В дальнейшей жизни, желая избегать любых соблазнов, святой удалился еще дальше — на безлюдный скалистый остров среди моря. Там он жил под открытым небом, питаясь только хлебом и водой, которые ему изредка приносил христианский моряк.

Однажды после морской бури на остров прибила женщина на обломках утопленного судна — ее имя было Фотина. Мартыниан помог ей выжить и дал все, что имел, прося моряка прийти за ней через некоторое время. Затем, чтобы избежать какой-либо опасности для своей души, святой прыгнул в море и, как рассказывают, был привезен к берегу двумя дельфинами, с помощью которых он безопасно добрался до суши.

После испытаний в пустыне и на острове Мартыниан стал странствующим подвижником. Он посетил многие города, проповедуя духовную жизнь и наставляя людей на путь истины. В конце концов он прибыл в Афины, где вскоре почувствовал приближение своей кончины. Чувствуя себя больным, он пошел в церковь, лег на полу и умер там в благочестии. Бог явил его святость местному епископу, который с честью похоронил его тело.

Приметы 13 февраля

Народные приметы 13 февраля / © pexels.com

Мороз 13 февраля держится крепко, весна будет поздней, а лето прохладным.

Туман 13 февраля — весна будет дождливой.

Зайцы и лисы ведут себя активно, весна будет теплой, а зима скоро отступит.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы советуют в этот день отказаться от мелкого и большого рукоделия: вышивание, шитье, вязание или прядение могут повредить зрению. Также не стоит принимать поспешные решения и делать значительные покупки — они могут обернуться непредвиденными проблемами.

Что можно делать завтра

В православном календаре 13 февраля посвящен святому Мартыниану. К нему обращаются с молитвой о ясном зрении и духовной чистоте. Святой Мартыниан считается покровителем семьи и тем, кто помогает обуздать чрезмерные страсти и соблазны. По народным обычаям день стоит посвятить труду и наведению порядка: тщательно убрать в доме, навести чистоту в мыслях и отпустить негативные эмоции. Это способствует внутреннему покою и гармонии в семье.