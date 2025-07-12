Церковный праздник 13 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 13 июля, в православном календаре день памяти святого преподобного Стефана Савваита. Святой Стефан был иноком Лавры Саввы Освященного — одного из самых суровых монастырей в Палестине, где соблюдали строжайший устав. Отсюда и происходит его прозвище Савваит (т.е. тот, кто из Лавры Саввы).

В монастыре Стефан вел аскетичную и молчаливую жизнь, избегая мирской славы. Его деятельность была сосредоточена на посте, молитве, духовном молчании и труде.

Сведения о преподобном Стефане Савваите содержатся в греческих и славянских синаксарях, а также в православных лунословах. В древнерусской традиции упоминание о нем сохранилось благодаря переводам византийских житийных текстов.

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Хотя Стефан не оставил после себя произведений или ярких исторических следов, его молчаливое и покорное монашество является знаком духовной силы и мира, преодолевающего шум мира. Во времена чрезмерной суеты фигура Стефана Савваита напоминает о глубине внутренней тишины, где человек встречает Бога.

Церковный праздник 13 июля — Собор святого архангела Гавриила

В церковном календаре “собор” означает сборную память — чествование не только одного святого, но и его небесного воинства, сподвижников или ангельского чина.

Итак, Собор архангела Гавриила — это всеобщее прославление архангела Гавриила и всех ангелов, служащих Божьей воле, с особым акцентом именно на его фигуру.

Архангел Гавриил — один из величайших ангелов в христианской традиции, упоминаемый как в Ветхом, так и в Новом Завете. Его имя означает “Сила Божья” или “Бог — моя сила”.

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Праздник 13 июля установлен еще в Византии, отдельно от Соборов архистратига Михаила, чтобы особо почтить Гавриила как вестника Божьей благодати.

По церковному преданию, в этот день также отмечают освящение одного из храмов в честь архангела Гавриила в Константинополе, что укрепило традицию этого праздника.

Приметы 13 июля

Народные приметы 13 июля / © unsplash.com

Если утром над лесом или полем появляются белые кучевые облака — до кратковременного ливня после обеда.

Западный или северо-западный ветер 13 июля предвещает понижение температуры уже через несколько дней.

Если утром обильная роса — день будет ясным и теплым.

Что завтра нельзя делать

Запрещается бездельничать. В этот день следует быть активным и не позволять себе бездействие. Также существует поверье: не стоит занимать деньги или самостоятельно брать в долг — это может повлечь за собой финансовые трудности на весь год. А если у вас есть задолженность — лучше вернуть ее именно в этот день, чтобы не тянуть за собой денежные проблемы в будущее.

Что можно делать завтра

К архангелу Гавриилу люди обращаются с просьбами о мире и согласии в семье, а также об исцелении от телесных и душевных недугов. Особенно искренне молятся ему женщины, мечтающие о даре материнства. В народной традиции Гавриил почитается как небесный покровитель всех верующих: он ведет людей по пути правды и добра, а тех, кто живет в обмане или предательстве, — наказывает и останавливает на пути зла.

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