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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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13 июня — какой церковный праздник, чего следует попросить у святой мученицы Акилины

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Церковный праздник 13 июня

Церковный праздник 13 июня / © Фото из открытых источников

Завтра, 13 июня, в православном календаре день памяти святых мучеников Акилины и Трифилия. Святая Акилина родилась на Кипре в III веке. С ранних лет она росла в вере в сердце и добродетели. Еще с детства Акилина посвятила себя служению Богу.

Когда Акилине было 12 лет, ее схватили по приказу императора, который не признавал христианство и исповедовал язычество. Девочка подверглась жестоким пыткам, от которых умерла, так и не признав идолов.

Святой Трифилий был учеником святителя Спиридона Тримифунтского. Он жил в IV веке на Кипре. Человек отличался глубокой верой и простотой в сердце. Он был избран епископом города Левкусия (сегодня Никосия). В своих проповедях он осуждал арианство. Умер в глубокой старости.

Приметы 13 июня

Народные приметы 13 июня / © unsplash.com

Народные приметы 13 июня / © unsplash.com

  • Гремит — ждите грозовой июль.

  • День погожий значит лето будет теплым.

  • Квакают лягушки к дождю.

Что завтра нельзя делать

В этот день не следует сплетничать, ссориться, злословить, ведь все зло вернется к вам сторицей. Не стоит распивать алкогольные напитки, поддаваться соблазнам. Это день глубокого замысла и духовного созерцания.

Что можно делать завтра

Обязательно попросите в молитве к святой мученице Акилины помощи по семейным делам, хорошему урожаю гречихи. Наши предки в этот день варили гречневую кашу, которую должны были отведать все члены семьи.

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