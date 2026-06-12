Церковный праздник 13 июня / © pexels.com

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Завтра, 13 июня, в православном календаре день памяти святых мучеников Акилины и Трифилия. Акилина (мученица) родилась в III веке и воспитывалась в христианской вере с раннего детства. Ее жизнь пришлась на время, когда Римская империя периодически проводила преследование христиан, требуя поклонения языческим богам.

Согласно преданию, Акилина еще в юном возрасте открыто исповедовала Христа, не скрывая своей веры даже перед властью. Ее твердость и зрелость поражали современников: несмотря на юный возраст, она проявляла решительность, присущую взрослым подвижникам веры.

За отказ отречься от христианства она подверглась жестоким пыткам и была казнена. Ее мученическая смерть стала символом чистоты веры и духовной несокрушимости.

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Трифилий (мученик) был старшим современником или наставником Акилиной (в разных преданиях их связь подается по-разному). Он также исповедовал христианство во времена преследований и не отрекся от веры, несмотря на угрозы и пытки.

Трифилий отличался глубокой внутренней стойкостью и спокойствием перед лицом смерти. Его поведение во время допросов и пыток укрепляло других христиан, которые становились свидетелями его непреклонности.

Как и Акилина, он принял мученическую смерть, подтвердив веру до конца.

Приметы 13 июня

Народные приметы 13 июня / © pexels.com

Если утром будет тихо и без ветра — день будет ясный и теплый.

Многие росы утром — на жаркий и погожий день.

Яркое, чистое небо на рассвете — к хорошей погоде.

Что завтра нельзя делать

Наши предки не советовали браться за тяжелый труд на поле или огороде, ведь считалось, что любая физическая работа в этот день не даст ожидаемого результата. Потому сапы, лопаты и грабли лучше было отложить.

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Что можно делать завтра

Среди народных верований существовало убеждение, что 13 июня следует приготовить блюда из гречки — кашу или гречаники — и обязательно угостить ими родных, соседей или нуждающихся в помощи. Считалось, что такое хорошее действие «притягивает» в дом изобилие, укрепляет благосостояние и обеспечивает здоровье всей семье на весь год.

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