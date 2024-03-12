13 марта — какой церковный праздник, что означает, если уже прилетели жаворонки и гуси

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 марта, в православном календаре день памяти преподобного Иоанна Листвичника. Христианский богослов, византийский философ, игумен Синайского монастыря. Его жизнеописание связано с подвигом безмолвия, покаяния и молитвы. Родился около 570 года в семье святых Ксенофонта и Марии.

Поступил в Синайский монастырь, где стал учеником аввы Мартирия. После смерти Мартирия избрал уединенную жизнь в месте, называемом Тола. В течение 40 лет он предавался подвигу безмолвия, поста, молитвы и покаянных слез. Его произведение "Лествица" отмечает значимость самопожертвования и духовных подвигов для достижения спасения.

Церковный праздник 13 марта – день перенесения мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского

Патриарх Константинопольский, известный также как Никифор Исповедник, являлся выдающимся духовным деятелем Византийской империи. Никифор родился примерно в 846 году.

Его святые мощи были найдены нетленными и благоухающими, а потому их перенесли из Проконниса в Константинополь.

Сначала их положили на один день в храме святой Софии, а затем перенесли в храм святых Апостолов. Святитель Никифор оставил важный след в истории Византии и христианства.

Приметы 13 марта

Народные приметы 13 марта / Фото: Pexels

Если уже вернулись гуси из тёплых краев – год будет урожайным.

К этому дню уже есть жаворонки – ждите скорого потепления.

Туман стелется – лето будет дождливым.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день идти к водоемам, расположенным в глухом лесу. Уже просыпался медведь, который был очень разъяренным и голодным после зимы. Наши предки считали его оборотнем, который может затащить человека в мир мертвых. Также девушкам до 14 лет нельзя было стричь волосы, потому что этим состригалась и судьба.

Что можно делать завтра

Обязательно в этот день хозяйки мыли полы. Считалось, что грязный дом принесет в семью неприятности. Также верили, что сон, который приснился в ночь на 13 марта, является вещим.

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