13 марта – какой церковный праздник, какой обряд проводили крестьяне для хорошего урожая

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 марта, в православном календаре день перенесения мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. Святой Никифор был патриархом Константинопольским с 806 до 815 года. Он был ревностным защитником православного учения об иконопочитании. Однако император-иконоборец Лев V Армянин (813–820) отправил его в изгнание за то, что он не согласился с политикой иконоборчества. Последние годы жизни Никифор провел в монастыре на берегу Босфора, где и умер в 828 году.

После смерти императора-иконоборца Феофила (842 года) на престол взошел его сын Михаил III, а регентшей при нем была его мать, императрица Феодора, восстановившая почитание икон. В 846 году, через 18 лет после смерти святого, его нетленные мощи торжественно перенесли из монастыря в Царьград и положили в храм Святых Апостолов. Это стало символом победы православия над иконоборчеством.

Перенос мощей святого Никифора подчеркнул окончательное утверждение иконопочитания в Византийской империи. Он почитается как один из главных борцов за православную веру.

Приметы 13 марта

Народные приметы 13 марта / Фото: Unsplash

Если на Никифора тепло – год будет щедрым хлебом.

Если еще лежит много снега – он быстро взойдет, а летом будет много гроз.

Снег на Никифора – до мокрого марта и дождливого лета.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что в этот день лучше не начинать никаких новых проектов, потому что они могут не принести желаемый результат. День должен быть спокойным, без конфликтов. Верили, что ссора в этот день может затянуться на весь год. Говорили, что того, кто в этот день перегрузится работой, будет преследовать усталость и бессонницу.

Что можно делать завтра

Крестьяне иногда выходили во двор, трижды обходили вокруг дома и читали молитвы о хорошем году.

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