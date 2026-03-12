Церковный праздник 13 марта / © pexels.com

Завтра, 13 марта, в православном календаре перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. Святой Никифор, патриарх Царьградский, известный своей непоколебимой верой, богословской мудростью и ревностной охраной православного вероучения, занял особое место в истории Православной Церкви. Его жизнь и деятельность пришлись на сложный период истории Константинополя, когда Церковь стояла перед многочисленными вызовами внутренней ереси и внешних угроз.

После кончины святого Никифора 828 года его святые мощи были первоначально похоронены в Константинополе. Впоследствии они стали объектом большого уважительного внимания верующих, ведь считалось, что из-за его святости многочисленные моления и просьбы находили скорый отклик.

Перенесение мощей святого Никифора произошло по благословению церковной власти, с целью увековечения памяти святого и содействия духовному обогащению верных. Этот акт стал важным событием для Церкви, потому что мощи святого Никифора символизировали нерушимость православной веры и защиту от лжи, которая лихорадила Царьград в то время.

По летописным свидетельствам, процесс переноса был сопровожден торжественным богослужением: духовенство Церкви совершило святую Литургию, во время которой святые мощи были торжественно перенесены в новое место с почестями, причитающимися святым. Верующие сопровождали святыню песнопениями и молитвенными просьбами, а присутствовавшие на мероприятии отмечали чудеса и благословения, сопровождавшие перенос.

Новое убежище святого Никифора стало не только местом почитания, но и духовным центром для паломников, стремившихся получить духовную поддержку и наставление через его святость. Впоследствии Церковь признала святого Никифора покровителем от ересей и духовных соблазнов, а перенесение его мощей стало праздником для Царьградской паствы.

Приметы 13 марта

Народные приметы 13 марта

Если идет дождь — лето будет дождливым и мокрым.

«Пушистые» облака в небе в этот день предвещают потепление.

Теплая и безветренная ночь перед 13 марта — до теплого марта и скорого прихода весны.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам в этот день не рекомендуют рубить дрова и деревья, а также нежелательно отправляться в лес. Считалось, что в это время медведь просыпается из берлоги, и встреча с ним может быть опасной.

Что можно делать завтра

В православии 13 марта посвящен молитвам к святому Никифору, патриарху Царьградскому. Верные обращаются к нему, прося здоровья, исцеления от болезней и помощи во всех начинаниях. Особенно искренние молитвы раздаются за тех, кто болеет, чтобы получить поддержку и покровительство святителя перед Богом.