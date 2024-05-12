13 мая — какой церковный праздник, почему на гребешке лучше не оставлять волосы

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Гликерии. Антиохийская гликерия, известная своим верным служением христианству во времена раннего христианства. По легенде, Гликерия была дочерью языческого богача и преданной христианки. После смерти родителей она получила огромное имение и стала одной из самых богатых женщин города. Однако она отдавала бедным значительную часть своего состояния и выражала большую любовь к христианской вере.

Во времена преследования христиан Гликерия отказалась от огромного богатства, избрав веру и служение Богу. Ее отказ вызвал гнев римских властей. Ее задержали, подвергнув жестокой пытке и угрожая смертью. Однако она не изменила своей вере. Святая Гликерия подвергалась самым ужасным мучениям, но она не отказывалась от своей веры. По легенде, во время одного из поддающих допросов ангелы спустились с небес и исцеляли ее раны.

Наконец, власти решили казнить Гликерию. Ее бросили в воду, но она не утонула, но провозгласила свою веру во Христа. Наконец ее казнили.

Церковный праздник 13 мая – день памяти мученика Александра

Александр был римлянином, жившим в третьем веке. Он отличался верой и благочестием, однако во время преследований христианской веры управлением императора Диоклетиана его разоблачили как христианина. Императорский указ привел к аресту Александра.

Заключенный Александр отказался от отступничества веры и готов был умереть за свою веру во Христа. Его подвергали мучениям, надеясь на его измену вере, но он оставался устойчивым в ней.

Приметы 13 мая

Народные приметы 13 мая / Фото: Unsplash

Уже летают многие комары к теплой погоде.

Много мошек – осенью будет столько же грибов.

Мало комаров к большому урожаю овса.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается оставлять на расческе волосы. Наши предки приметили, что наши предки приметили, что наши предки заметили, что наши предки приметили. Также старались не плакать. Существовало поверье, что круглый год будешь лить слезы.

Что можно делать завтра

Верующие молятся святой Гликерии, чтобы она помогла защитить семью от болезней, исцелила уже тех членов семьи, которые имеют плохое самочувствие. Также в старину этого дня убирали в доме, выбрасывали ненужные вещи.

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