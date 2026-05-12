Церковный праздник 13 мая / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 13 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Гликерии. Святая Гликерия жила во II веке. По преданию, она происходила из знатной и богатой семьи. Ее отец занимал высокую должность в Римской империи, а сама девушка была воспитана в изобилии и почете. Тем не менее, земные привилегии не стали для нее главными ценностями.

С юных лет Гликерия приняла христианскую веру и всем сердцем возлюбила Господа. Она стремилась к духовной чистоте, молитве и служению Богу, отказываясь от соблазнов светской жизни.

В то время христиане подвергались преследованиям. Власть требовала приносить жертвы языческим богам, а отказ часто означал заключение, пытки или смерть.

Реклама

Когда в городе Траянополе проходило торжественное языческое празднование, Гликерия открыто заявила, что является христианкой. Она смело предстала перед правителем и отказалась поклониться идолам. По преданию, праздники начертила во главе знак креста и начала молиться истинному Богу.

Ее мужество поразило присутствующих, ведь молодая девушка без страха выступила против власти и всеобщей толпы.

По церковному преданию после молитвы святой Гликерии языческий идол упал и разбился. Это вызвало гнев правителя и жрецов. Гликерию немедленно схватили и подвергли жестоким пыткам.

Однако даже в страданиях она оставалась спокойной и непреклонной. Ее пример вдохновлял других людей задуматься над силой христианской веры.

Реклама

Святую мученицу подвергали разным пыткам, пытаясь заставить отречься от Христа. Однако она не согласилась принести жертву идолам. Ее вера оказалась сильнее страха смерти.

В конце концов, Гликерия приняла мученическую смерть, оставшись верной Господу до последнего вздоха. Так она снискала венец святости и бессмертную славу среди христиан.

Приметы 13 мая

Народные приметы 13 мая / © unsplash.com

Дождь 13 мая предсказывает влажное лето и хороший урожай ржи.

Если утром густой туман — на потепление и ясные дни.

Сильный ветер этого дня — к погоде в ближайшие дни.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья предостерегали в этот день ничего не занимать, ведь вместе с вещью можно отдать собственное благополучие. Не советовали и плакать, потому что слезы якобы могли принести печаль на весь год. Существовал также запрет убивать комаров до летнего солнцестояния: говорили, что вместо одного появится еще целое множество.

Что можно делать завтра

По древним обычаям, в этот день особое внимание уделяли ладу в доме: считалось, что нужно навести чистоту, вынести все лишнее и избавиться от хлама. Дата считалась удачной для того, чтобы оставить вредные привычки и начать изменения к лучшему. Кроме этого, 13 мая традиционно собирали целебные травы, которые, по верованиям, обладали особой силой.

Реклама

Новости партнеров