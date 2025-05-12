Церковный праздник 13 мая / © Фото из открытых источников

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Завтра, 13 мая, в православном календаре день памяти святой мученицы Гликерии. В середине II века, когда язычество еще держало в оковах разум и сердце Римской империи, на территории древней Фракии (нынешняя Болгария) расцвела светлая душа — Гликерия, дочь римского правителя. Несмотря на свое высокое происхождение, она избрала путь не славы светской, а верности Христу.

После смерти отца девушка поселилась в городе Герсонесе, где открыто исповедовала христианскую веру. Во времена, когда правитель Антонин Пий ввел повсеместное поклонение Зевсу, каждый гражданин обязан был принести жертву богам. Но Гликерия, одетая не в одеяние страха, а в плащ истинной веры, без боязни отказалась повиноваться бездушным идолам.

На глазах толпы она перекрестила себя, произнесла имя Иисуса Христа и умоляла Бога явить свою силу. Тогда произошло чудо: статуя Зевса упала и рассыпалась вдребезги. Разъяренная власть восприняла это как вызов.

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Невинную девушку пытали безжалостно — били железными плетьми, запирали в темницу, надеясь сломать дух. Но ночью ее посетил ангел и исцелил раны. Когда ее пытались сжечь, огонь не коснулся тела. А когда выпустили львицу, чтобы она разодрала Гликерию на арене — зверь только ласково лизнул ее ноги и лег возле нее, как стражник у святой.

Наконец, видя, что ни муки, ни звери, ни страх не могут одолеть ее веру, суд вынес последний приговор — укоренивший меч. Так, спокойно и с молитвой на устах, Гликерия отошла к Тому, ради Кого жила.

Приметы 13 мая

Народные приметы 13 мая / © unsplash.com

Если в этот день появляются первые комары — лето будет теплым и влажным.

Солнечная и ясная погода на Гликерии — к урожайному лету.

Роса утром — на ясную погоду.

Что завтра нельзя делать

13 мая считается особенным днем, когда следует держать сердце в покое и язык за зубами. Все сказанное с гневом или злобой может обернуться бедой — поэтому нельзя ссориться, кричать или проклинать, чтобы ненароком не навлечь беду ни на себя, ни на других.

По поверьям, не стоит ничего одалживать — ни денег, ни вещей, потому что с тем, что отдашь, можешь ненароком потерять собственное благополучие и душевное равновесие.

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Что можно делать завтра

В этот день наши предки сочли необходимым очистить жилье — не только от грязи, но и от всего лишнего, что накопилось без надобности. Такой порядок символизировал обновление жизни и внутреннее равновесие. Также именно 13 мая в народе считали благоприятным для уборки целебных трав, ведь в этот день природа якобы открывала свои сильнейшие лекарственные свойства.