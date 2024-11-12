13 ноября — какой церковный праздник, что не следует делать, чтобы не остаться без денег

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 ноября, в православном календаре день памяти святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Иоанн родился в городе Антиохии (современная Турция) в семье христиан. Его отец, Феофил, был высокопоставленным чиновником, но умер, когда Иван был еще малым. Мать Иоанна была благочестивой женщиной, и она вырастила сына в христианском духе. Иван получил прекрасное образование, получив глубокие знания в риторике, философии и классической литературе, что позволило ему стать одним из лучших ораторов своего времени. После окончания учебы Иоанн служил в Антиохийской церкви, где активно проповедовал и учил людей.

Однако на определенном этапе своей жизни Иван решил отдаться монашеской жизни. Сначала он поселился в пустыне, где отличался строгостью в молитвах и аскезе. Его стойкость в духовных дисциплинах вызвала большое уважение, и наконец он вернулся к служению в церкви.

В 397 году, после нескольких лет служения в Антиохии, Иоанн был назначен архиепископом Константинопольским (Царьградским), высшей церковной должностью в империи. Этот период его жизни был периодом больших вызовов. Его избрание стало в некоторой степени неожиданным, потому что он имел репутацию проповедника, который не боялся критиковать даже самого императора. Однако его избрание было связано с необходимостью борьбы за чистоту христианского вероучения, поскольку в это время Царьград страдал от нравственных и религиозных проблем.

Иоанн активно реформировал церковную жизнь, борясь за нравственную чистоту духовенства, помощь бедным и отстаивая права женщин и детей. Он выступал за строгость в обрядности и улучшение духовного образования священнослужителей.

Златоуст был известен своим ораторским мастерством. Его проповеди были глубокими и практичными, они нацелены на повышение нравственного уровня христианской жизни. Одной из наиболее значимых его проповедей была "Проповедь о покаянии", в которой он подробно разъяснил значение покаяния как духовного обновления. Златоуст также был великим библейским комментатором. Он написал многочисленные комментарии к Священному Писанию, в частности, к посланиям святого Павла, а также к Евангелиям.

Однако его решимость в проведении реформ и недовольстве церковной аристократией и императорским двором привели к конфликтам со многими влиятельными людьми. В 403 году Иван Златоуст был изгнан из Царьграда под давлением императрицы Евдокии, которая была недовольна его выступлениями против роскоши и расточительства. После изгнания Иван был сослан в Кукисию, где испытал многочисленные страдания, в том числе плохие условия жизни, и умер в 407 году.

Приметы 13 ноября

Народные приметы 13 ноября / Фото: Unsplash

На деревьях много инея – год будет неурожайным.

Зайцы выбегают из леса в стужу.

Ясное небо – ждите сильных морозов.

Что завтра нельзя делать

Нельзя злословить, даже мысленно, иначе Господь перестанет слушать вас. Не следует давать деньги в долг, потому что вместе с ними вы отдадите свое финансовое благополучие и надолго останетесь без денег.

Что можно делать завтра

Утром важно пойти в храм и помолиться Иоанну Златоусту. Обычно его просят о защите от болезней и нищеты. Любое путешествие, которое началось в этот день, будет удачным.

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