13 ноября — какой церковный праздник, почему на Ивана Златоуста нельзя отдавать детские вещи

Завтра, 13 ноября, в православном календаре день памяти святителя Иоанна Златоуста. Он был одним из величайших богословов и проповедников христианской церкви. Родился в Антиохии около 347 в семье христиан. Его отец умер, когда он был еще ребенком, а мать Анфуса воспитывала его и его старшего брата. Иоанн получил хорошее образование в Антиохии, где он изучал философию и риторику. Он был учеником знаменитого языческого ритора Либания, называвшего его своим лучшим учеником. Иоанн также занимался богословием под руководством святителя Мелетия Антиохийского, который крестил его в 367 году. После смерти своей матери, Иоанн решил принять монашество и отдать свою жизнь Богу. Он провел четыре года в пустыне, где практиковал аскетизм и написал несколько произведений о монашеской жизни. Затем он вернулся в Антиохию, где он был рукоположен в диакона 381 года и в пресвитера 386 года. Как пресвитер, он снискал большую славу своими проповедями, которые поражали своим красноречием, глубиной и силой. Он называл людей к покаянию, к благотворительности, к любви к Богу и ближнему. Он также осуждал роскошь, жадность, несправедливость и презрение к бедным. Он был назван Златоустым, означающим "золотой рот", за свою элоквентность и богатство своего слова.

398 Иван был избран архиепископом Константинополя, столицы Византийской империи. В этой должности он продолжал свою проповедническую деятельность, а также реформировал церковную жизнь и дисциплину. Он также занимался благотворительностью, основав госпиталы, детские дома и приюты для бедных и больных. Он также участвовал в богословских спорах, особенно против ариан, отрицавших божественность Христа. Он защищал православную веру и поддерживал единство церкви.

Однако Иван также претерпел многие преследования и враждебности от тех, кого он возмущал своими словами и действиями. Он критиковал распутность и развращение императорского двора, особенно императрицы Евдоксии, считавшей его своим врагом. Он также вступал в конфликт с некоторыми иерархами, которые завидовали или не соглашались с ним. Он был обвинен в богохульстве, заговоре и нарушении церковных канонов. Он был дважды изгнан со своей кафедры, но возвращался по требованию народа. Последнее изгнание было 404 года, когда он был отправлен в Команты Понтийские, вдали от Константинополя. Там он испытал многие страдания и трудности, но не переставал писать и молиться. Он умер 14 сентября 407 года, сказав свои последние слова: "Слава Богу всего!".

Церковный праздник 13 ноября – день памяти святых мучеников Антонина, Никифора, Германа и Манефы.

Святые мученики Антонин, Никифор, Герман и Манефа были христианами, пострадавшими за веру во время преследования императора Диоклетиана (284-305 гг.). Антонин, Никифор, Герман жили в городе Кесарии Каппадокийской, где были известны своей благочестивостью и благотворительностью. Они помогали бедным и больным, обучали людей слову Божию и укрепляли их в вере.

За свою деятельность Антонин, Никифор, Герман были задержаны и приведены перед судьей, требовавшим от них отказаться от Христа и поклониться языческим богам. Но святые мученики отказались этого делать и признались, что они христиане. Тогда судья приказал их подвергнуть жестоким пыткам: их били, резали, жгли, тащили на растяжках, бросали в воду с камнями на шее. Но Бог защищал своих слуг и не давал им погибнуть. Судья был удивлен их стойкостью и пытался сломить их обещаниями и угрозами. Но святые мученики не испугались его слов и продолжали хвалить Бога.

Наконец судья решил отправить их к императору Диоклетиану, находившемуся в городе Никомедии. По дороге к нему святые мученики встретили свою совершённую Манефу, которая была дочерью знатного мужа. Она увидела их в кандалах и вступилась за них. Она подошла к ним и приветствовала их, назвав их братьями. Она также попросила их помолиться за нее, чтобы она могла пострадать вместе с ними за Христа. Святые мученики благословили ее и сказали, что она будет с ними в Царстве Небесном.

Когда они прибыли в Никомедию, они были приведены перед императором, который также пытался соблазнить их светскими благами и запугать смертью. Но святые мученики не изменили своего решения и ответили императору, что они готовы отдать свои жизни за Христа, единственного истинного Бога. Тогда император приказал их убить мечом. Следовавшая за ними святая Манефа также была арестована и приговорена к смерти. Она радостно приняла свою судьбу и пожелала своим братьям войти в Царство Небесное.

Приметы 13 ноября

Народные приметы 13 ноября / Фото: Pexels

Дождь – в следующем году будет большой урожай.

Днем идет снег или дождь — вечером начнутся заморозки.

На деревьях иней указывает на хороший урожай в следующем году.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось много говорить, особенно обсуждать других людей, врать и злословить. Нельзя было отдавать детские вещи или игрушки, считалось, что с ними можно отдать счастье ребенку.

Что можно делать завтра

Наши предки устраивали в этот день пышный обед, за которым собиралась вся семья. На столе обязательно стояли вареники. День считался благоприятным для долгих поездок и лечения болезней.

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