Церковный праздник 13 ноября

Завтра, 13 ноября, в православном календаре день памяти святого святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Царьградского. Святой Иоанн Златоустый родился около 347 года в Антиохии Сирийской — одном из крупнейших культурных центров Восточной Римской империи. Его отец Секунд являлся высоким военным начальником, однако умер вскоре после рождения сына. Воспитанием Ивана занималась его мать Антуса — благочестивая, высокообразованная и добродетельная женщина, в значительной степени определившая духовное направление жизни будущего святителя.

Учился Иван в лучших риторических школах Антиохии. Его наставником был знаменитый софист Ливаний, отмечавший исключительный талант своего ученика и даже сожалевший, что Иоанн “не станет языческим ритором, а будет предан христианам”.

После крещения Иоанн поступил в духовную школу и стал учеником епископа Мелетия Антиохийского. Со временем он решил посвятить себя аскетической жизни. В двадцатипятилетнем возрасте будущий святитель отправился в сирийскую пустыню, где в течение шести лет жил в суровом подвиге, молитвенном молчании и посте. Именно здесь формируется его глубокое духовное видение и литературный стиль, который в дальнейшем прославится во всем христианском мире.

Из-за ослабления здоровья он вынужден был вернуться в Антиохию, где принял диаконское рукоположение (381 год), а впоследствии — священническое (386 год).

Период антиохийского служения стал “золотым” в развитии таланта Иоанна-проповедника. Именно тогда его прозвали Христосомом — ”Златоустым”, то есть таким, чье слово сияет мудростью, силой и чистотой. В 398 году вопреки его собственному нежеланию Ивана Златоустого призвали в столицу империи — Константинополя (Царьграда) и поставили архиепископом.

Принципиальность Ивана, его непримиримость к роскоши и беззаконию вызывали недовольство при дворе. Особенно резко против него настроилась императрица Евдоксия, считавшая себя лично обиженной его проповедями против тщеславия.

К конфликту присоединились и церковные противники Златоуста, в первую очередь александрийский патриарх Феофил.

В 403 году был созван неправедный “Дубовой собор”, где противники добились отстранения Ивана от кафедры. Его изгнали, но народ в Константинополе поднялся в защиту своего пастыря. Разъяренная стихия, сопровождавшая изгнание (землетрясение), заставила императрицу вернуть святителя.

Однако второе изгнание не заставило себя ждать. 404 Ивана снова выслали — на этот раз уже окончательно.

Святителя отправили сначала в Вифинию, затем в армянский город Кукуз. Иоанн мужественно переносил все страдания, продолжая переписываться с паствой, утешать и укреплять веру христиан.

Впоследствии власти решили сослать его еще дальше — в Питиунте на Черноморском побережье. Дорога туда стала смертельной: истощенный, больной, Иван Златоуст скончался 14 сентября 407 года в Комане Понтийском.

Приметы 13 ноября

Народные приметы 13 ноября

Выпал снег — долго будет лежать, это первый настоящий «зимний покров».

Замерзшая земля 13 ноября — зима будет ранняя и крепкая.

Сильный ветер 13 ноября — к метельной зиме.

Что завтра нельзя делать

По народной традиции считалось неуместным в этот день принимать какие-либо подарки как оплату или благодарность за проделанную работу, ведь святитель Иоанн Златоуст был примером полного бескорыстия, и все его дела носили чисто благотворительный характер.

Что можно делать завтра

В день чествования святителя Иоанна Златоуста верующие традиционно обращаются к нему с молитвами об успехе в учебе, облегчении и исцелении тяжелых недугов, освобождении от нужды и защите от несправедливости, прося также разоблачения и наказания живущих подкупом и обманом. В давние времена именно на Златоуста пытались планировать дальние дела и путешествия, потому что считалось, что поездка, начатая в этот день, будет безопасной и благополучной.