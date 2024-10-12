13 октября — какой церковный праздник, не делайте одну вещь, если не хотите проблем со здоровьем

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники.

Карп – по преданию, был епископом в Смирне (современный Измир, Турция). Он активно проповедовал христианство, за что был арестован и подвергнут пыткам. Считается, что его мученическая смерть произошла около III-IV веков.

Папилла — по некоторым источникам, он был диаконом или священником, сопровождавшим Карпа в его миссии. Его также арестовали и заставили отречься от веры, но он остался верен Христу.

Агатоника считается, что она была женой Карпа или просто благочестивой женщиной, которая также страдала за свою веру. Известно, что она помогала другим христианам и поддерживала их в трудные времена.

Приметы 13 октября

Народные приметы 13 октября / Фото: Unsplash

Толстая кожура на луке – до суровой зимы.

Быстро плывут тучи – будет проливной дождь.

Утром кричат петухи в теплую погоду.

Что завтра нельзя делать

Нельзя открывать окна в доме, потому что сильно заболеете и получите серьезные проблемы со здоровьем. Не следует ничего покупать – дело не прослужит долго.

Что можно делать завтра

Это благоприятный день, чтобы отпустить все невзгоды, оскорбления и простить тех, кто вам мог насолить. Можно провести дома генеральную уборку, чтобы очистить дом от негатива.

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