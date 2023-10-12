13 октября — какой церковный праздник, почему не стоит гадать перед зеркалом и заниматься уборкой

Завтра, 13 октября, в православном календаре день памяти мучеников Карпа, Папилла, Агафодора и Агафоники. Мученики Карп, Папил, Агафодор и Агафоника были христианами, жившими в III веке в Азии Малой. Они пострадали за свою веру во время гонения на христиан императора Декия. Карп был епископом Фиатырским, Папил – диаконом, Агафодор и Агафоника – братом и сестрой Папилла. Они отказались приносить жертвы язычным богам и засвидетельствовали свою любовь к Иисусу Христу. За это их наказали жестокими мучениями и забили до смерти. Их святое тело было похоронено в городе Сардах, где они пролили свою кровь за Христа. Мученики Карп, Папил, Агафодор и Агафоника являются примером мужества, верности и самопожертвования для всех христиан.

Церковный праздник 13 октября – день памяти преподобного Никиты Исповедника

Преподобный Никита Исповедник был великим защитником православной веры от иконоборческого движения, вспыхнувшего в VIII веке. Он родился в Кесарии Вифинской (сейчас это территория Турции) и с детства посвятил себя служению Богу. Сначала он был монахом в Мидикийском монастыре, а затем стал игуменом этой обители. Он был высокообразованным и мудрым человеком, который писал богословские произведения и проповедовал народу. Он также был хорошим пастырем и основателем многих монастырей.

Когда император Лев III Исавр начал гонения за христианами, почитавшими святые образы, преподобный Никита не испугался его запретов и продолжал защищать правду. Он посылал письма императору, в которых доказывал неправильность его действий и призывал его к покаянию. Он также писал другим священникам и мирянам, поощряя их стоять за свою веру. За это он был арестован и изгнан в пустыню, где претерпел много страданий. Но он не изменил своему призванию и продолжал молиться Богу и писать святые произведения.

Приметы 13 октября

Народные приметы 13 октября / Фото: Pexels

Облака красного цвета – ждите дождя.

Белый иней на деревьях – скоро начнется дождь.

В лесу снова появились грибы – раннего снега не будет.

Что завтра нельзя делать

Наши предки считали, что в этот день нельзя гадать перед зеркалом. Верили, что тогда можно призвать нечистую силу, которая может выйти в наш мир и навредить людям. Также было запрещено убирать, мыть пол. Считалось, что можно выместить все добро, которое вас ждет. Кроме того, пытались 13 октября не устраивать свадьбу — считалось, что такой брак не принесет счастья.

Что можно делать завтра

Наши предки заметили, что в народе этот день предсказывали. Также перед всеми драгоценностями, которые были в семье, принято читать 13 октября молитвы, чтобы они сохранились и умножились.

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