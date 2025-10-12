Церковный праздник 13 октября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 13 октября, в православном календаре день памяти святых мучеников Карпа, Папиллы и Агатоники. Христианские мученики ІІ–ІІІ века, пострадавшие за веру в период жестоких преследований христиан.

По преданию Карп был епископом в Смирне (современная Турция). Он ревностно проповедовал христианскую веру и наставлял общину в вере, преодолевая угрозы языческой власти. Карп был подвергнут пыткам и казнен по приказу римских правителей. Его мученичество стало примером терпения и преданности Христу.

Вероятно, Папилла был родом из Смирны или близлежащих городов. Папилла не отрекся от веры, хотя ему предлагали отказаться от Христа. По преданию, Папила подвергся пыткам и был казнен вместе с Карпом и Агатоникой.

Реклама

Агатоника, по преданию, была юной девушкой, преданной Христу. Она также была подвергнута пыткам, чтобы заставить отречься от веры, но осталась непоколебимой. Казнь Агатоники произошла из-за обезглавления. Ее подвиг стал символом чистоты, самопожертвования и твердости веры.

Приметы 13 октября

Народные приметы 13 октября / © unsplash.com

Ветер южный — будет теплая осень.

Утром туман — до ясного дня, но на холодную ночь.

Ясное небо на этот день — к хорошему урожаю зерновых в следующем году.

Что завтра нельзя делать

Нельзя оставлять без поддержки тех, кто протягивает руку в нужде. Народные приметы советуют в этот день избегать тяжелой домашней работы, оберегая себя от переутомления.

Что можно делать завтра

По народным верованиям, в этот день следует тщательно помыться — считается, что это способно очистить тело и дух, прогоняя все болезни и болезни.