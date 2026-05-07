13 растений, которые помогут забыть о комарах: что стоит посадить возле дома

В теплое время года комары становятся одной из главных проблем для владельцев частных домов и дач. Их укусы вызывают зуд и дискомфорт, а сами насекомые могут переносить различные болезни. Именно поэтому многие люди ищут естественные способы защитить двор без использования большого количества химических средств.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Эксперты по садоводству объясняют, что некоторые растения содержат эфирные масла или выделяют сильный аромат, который комары не переносят. Такие растения рекомендуют высаживать у входа в дом, рядом с местами для отдыха, террасами или в контейнерах у окон.

Одним из самых известных растений против комаров является кошачья мята. Она содержит природные вещества, которые действуют как репеллент. Специалисты отмечают, что это растение быстро разрастается, имеет серо-зеленые листья и мелкие белые цветы с фиолетовыми вкраплениями.

Еще одним популярным растением считается цитронелла. Именно ее аромат используют в свечах и средствах от насекомых. Цитронелла имеет сильный цитрусовый запах, который комары не любят. Ее можно выращивать как в открытом грунте, так и в горшках.

В перечень эффективных растений также вошла лаванда. Она хорошо переносит жару и засуху, а ее аромат не только приятен для людей, но и помогает отпугивать комаров. Кроме того, фиолетовые цветы лаванды привлекают пчел и других опылителей.

Эксперты советуют обратить внимание и на мяту. Ее резкий освежающий запах действует как природное средство против насекомых. Из-за способности быстро распространяться мяту рекомендуют выращивать в контейнерах.

Сильный аромат имеет и базилик. По словам специалистов, листья растения можно слегка измельчать, чтобы усилить запах. Также базилик помогает отпугивать и других вредителей в саду.

Среди растений, которые часто высаживают для защиты от насекомых, есть и бархатцы. Особенно эффективными считают французские сорта. Они не требуют сложного ухода и могут цвести с середины весны до конца лета.

В список попал и лемонграсс. Он содержит масло цитронеллы, а его листья имеют выраженный лимонный аромат. Специалисты отмечают, что растение не только помогает в борьбе с комарами, но и хорошо смотрится в декоративных композициях.

Также эксперты советуют высаживать шалфей и розмарин. Оба растения имеют насыщенный аромат благодаря эфирным маслам. Розмарин при этом привлекает опылителей, но отпугивает комаров.

Не любят комары и запах растений семейства аллиумовых — лука, чеснока, шалота и лука-порея. Специалисты объясняют, что эти культуры легко выращивать, а их резкий запах создает дополнительную естественную защиту.

К природным репеллентам также относятся ароматные герани и мелисса. Мелисса имеет лимонно-мятный запах и летом покрывается белыми цветами, которые привлекают пчел и бабочек.

Завершает список пчелиный бальзам, или дикий бергамот. Несмотря на то, что это растение привлекает опылителей, комары не переносят его аромат. Растение относится к семейству мятных и бывает розового, белого, красного и фиолетового цветов.

