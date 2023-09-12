13 сентября — какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не навлечь на себя беду

Завтра, 13 сентября, в православном календаре день памяти святого Корнилия. Святой Корнилий был римским сотником, жившим в I веке. Он был первым язычником, принявшим христианство после того, как ему явился ангел и сказал, что Бог понравился его молитве и милостыне. Ангел также приказал ему пригласить апостола Петра, чтобы тот научил его слову Божию. Петр пришел в дом Корнилия в Кесарии и проповедовал ему об Иисусе Христе. Во время проповеди Святой Дух сошел на Корнилия и всех, кто был с ним. Петр тогда крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа. Таким образом, Корнилий стал первым язычником, принявшим веру во Христа.

Позже Корнилий стал епископом Скеврополя (современный Скевра в Греции) и возвещал Евангелие среди местных жителей. Он также помогал апостолу Павлу в его миссионерской деятельности. По легенде, когда Корнилия привели в языческий храм с требованием принести жертву идолам, последние рассыпались вместе с храмом в результате молитвы святого. Реакция на это языческого правителя была стандартной – святого Корнилия должны были казнить на следующий день. Но Бог защитил своего слугу и позволил ему умереть естественной смертью в глубокой старости.

Приметы 13 сентября

Народные приметы 13 сентября / Фото: Pexels

Куры начали линять с головы — ждите морозную зиму.

До 13 сентября дул восточный ветер, а в этот день сменился западным — он принесет дожди.

Грачи уже полетели в теплые края — совсем скоро сильно похолодает.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещалось свататься, играть свадьбу или венчаться. Верили, что в таком случае пара будет несчастлива вместе. Также наши предки 13 сентября пытались не веселиться, чтобы потом не плакать. В любом случае не заглядывайтесь на свое отражение в зеркалах. Издавна существовало поверье, что злые духи могут через отражение человека попасть в его душу. Не стоит кормить любимого человека блюдами из редьки, эта примета указывает на серьезную ссору.

Что можно делать завтра

В этот день крестьяне пытались собрать весь урожай из огорода и поля. Если этого не сделать, верили, что можно навлечь на себя беду. Этот день считался благоприятным для работы в саду, считалось, что уход за цветами принесет удачу.

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