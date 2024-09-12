13 сентября – какой церковный праздник, не делайте одну вещь, чтобы не навлечь на себя несчастье в любви

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Корнилия.

Корнилий был римским сотником, служившим в Кесарии Палестинской. Как римский офицер он был язычником, но впоследствии проявил интерес к иудейской вере. Корнилий, согласно книге Деяний Апостолов в Новом Завете, был праведным и благочестивым человеком, который молился и давал милостыню. Во время молитвы он увидел видение ангела, который сказал ему послать людей к находившемуся в Йоппе (современному Яффо) Петру.

В то время как Корнилий посылал своих слуг за Петром, апостол Петр также имел видение, подготовившее его к принятию язычников. Петр, следуя указаниям Божиим, пошел к Корнилию. Когда Петр прибыл к Корнилию и услышал его свидетельство, он проповедовал ему об Иисусе Христе. После этого Корнилий и все его домочадцы были крещены Святым Духом.

Корнилий стал первым язычником, которого окрестили без предварительного соблюдения еврейского закона, что явилось важным шагом в распространении христианства среди нееврейских народов. Это событие значительно повлияло на развитие ранней церкви и определило ее открытость для всех народов.

Приметы 13 сентября

Народные приметы 13 сентября / Фото: Unsplash

Южный ветер стал западным — к дождям.

Красная луна — будет ветрено.

Куры начинают линять с головы — к морозной зиме.

Что завтра нельзя делать

В этот день нельзя спать на двух подушках, потому что иначе высшие силы отнимут у вас счастье в любви и работе. Не следует кормить любимого человека блюдами из острой редьки – это до расставания. Запрещено играть свадьбу – пара будет несчастливой.

Что можно делать завтра

В этот день крестьяне убирали из огорода корнеплоды, в частности морковь, редьку, свеклу. Считалось, что с этого времени корень в земле уже не растет, а чахнет.

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