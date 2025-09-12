Церковный праздник 13 сентября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 13 сентября, в православном календаре день памяти святого священномученика Корнилия. Корнилий был сотником Итальянского полка, расположенного в Кесарии Палестинской. Хотя он был язычником, его жизнь отличалась благочестием и богобоязненностью. Вместе со всей семьей он жил по примеру христиан, хотя еще не принял крещения.

Однажды, во время моления на крыше дома в Иоппии, апостолу Петру появилось видение, первоначально остававшееся непонятным. Тем временем Корнилию появился ангел, приказавший послать за Петром. Когда к апостолу пришли посланники Корнилия, он понял, что Бог беспристрастен и что всякий, боящийся Его и делающий правду, приятен Ему (Деян. 10, 34-35). Петр возвестил Корнилию и его дому о Христе Воскресшем, и Дух Святой сошел на них, знаменуя призвание язычников. Послушный действию Святого Духа, Петр не решился помешать их крещению, к удивлению христиан из иудеев. С тех пор Корнилий присоединился к апостолам.

После крещения Корнилий активно проповедовал христианство среди язычников. Его деятельность способствовала обращению многих в веру. Согласно житию святого, он жил в Кесарии Палестинской, где активно работал над распространением христианства.

Реклама

Корнилий умер в почтенном возрасте и был похоронен возле языческого храма, который он разрушил. Он является покровителем солдат, благотворителей, благотворителей и обращенных из язычества.

Приметы 13 сентября

Народные приметы 13 сентября / © Pixabay

Красная луна — ожидается сильный ветер.

Птицы летят поодиночке, а не клином — в следующем году будет бедный урожай.

Сороки роются в земле — к сильной грязи.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость в этот день советует воздержаться от уборки и откладывать все важные дела во вторую половину дня, чтобы избежать неприятностей и потери удачи.

Что можно делать завтра

13 сентября приходит время выкапывать среднеспелую морковь, свеклу и поздний картофель. По старинному поверью, если в день святого Корнилия проявить щедрость и помочь нуждающимся, богатство потянется в дом именно к вам. Неважно, каким способом оказывать помощь — главное, чтобы она была искренней.