13 января — какой церковный праздник, что сделать в этот день, чтобы Бог простил семь грехов

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 13 января, в православном календаре день памяти святых мучеников Ермила и Стратоника. Они были христианскими святыми, пострадавшими за свою веру в III веке во времена правления римского императора Диоклетиана, когда начались жестокие преследования христиан.

Согласно церковным преданиям, святые Ермил и Стратоник были священниками, служившими в городе Лион (современная Франция). Они были арестованы за отказ поклоняться языческим богам и признанию христианской веры. Оба святых, имея большой духовный опыт и веру, не подверглись угрозам и пыткам.

Во время своего заключения они проходили через многочисленные страдания, включая избиение, жар в костре и другие пытки, но оставались непоколебимыми в своей вере. В конце концлагеря они были обезглавлены.

Приметы 13 января

Народные приметы 13 января / Фото: pixabay.com

На деревьях много инея – ждите большого урожая зерна и меда.

Теплая погода показывает, что лето тоже будет теплым.

Кот катается по полу – будет оттепель.

Что завтра нельзя делать

В этот день ни в коем случае нельзя оскорблять животных, особенно кошек. Существует поверье, что к великомученику Ермиле в тюрьму пришла кошка, спасшая его от боли после пыток. Потому святого считают покровителем этих домашних животных.

Что можно делать завтра

Этот день важно провести с родными и близкими, а еще если дать милостыню семь раз, то Бог простит семь грехов.

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