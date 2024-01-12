13 января — какой церковный праздник, почему ни в коем случае не стоит оскорблять кошку

Завтра, 13 января, в православном календаре день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских. Ермил и Стратоник Сингидонские были христианскими мучениками, пострадавшими за свою веру в 3-4 веках от рук римского царя Ликиния. Ермил был диаконом в городе Сингидон, современный Белград, и проповедовал Божье Слово. Стратоник был смотрителем темницы, куда бросили Ермилу, и тайно исповедовал христианство. Они были друзьями и поддерживали друг друга в притеснениях. Их долго и жестоко мучили, но они не изменили своей вере и были умерщвлены. Их тела были брошены в огонь, но не сгорели и погребены христианами.

Приметы 13 января

Народные приметы 13 января / Фото: Pexels

Кошка катается по полу — ждите оттепели.

Собака свернулась и спит на снегу — будет холод.

Шумит лес — к теплу.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки ни в коем случае не обижали кошку, ведь верили, что это принесет неудачу и беды, которые будут сопровождать человека в течение всего года. Также нельзя двум девушкам заглядываться вместе в зеркало, потому что можно "поменяться судьбами".

Что можно делать завтра

В течение всего дня люди тщательно следили за поведением кошек. Верили, что они могут спрогнозировать будущую погоду и вообще указать на произошедшее. Ненадолго кошек отправляли спать в детскую постельку, потому что наши предки считали, что после этого ребенок будет меньше болеть.

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