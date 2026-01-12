Церковный праздник 13 января / © Pixabay

Завтра, 13 января, в православном календаре – день памяти святых мучеников Ермилата и Стратоника. Святые мученики Ермилат и Стратоник — древнехристианские святые, пострадавшие за веру в Иисуса Христа в начале IV века во время гонений императора Ликиния (311-324 гг.). Их история — это пример братской любви, преданности Христу и посвящения, вдохновляющего верующих по сей день.

По церковному преданию, Ермилат и Стратоник были славянами по происхождению и жили в римском городе Сингидон — современном Белграде. Ермилат был диаконом — служил в христианской общине, преданно проповедуя веру во Христа. Стратоник сначала был тюремным надзирателем, который тайно исповедовал христианскую веру, но скрывал это из-за своей службы.

Во время религиозных преследований императора Ликиния христиан заставляли отречься от веры и приносить жертвы языческим богам.

Ермилат был арестован как христианин и предстал перед судом. Его пытали, пытаясь заставить поклоняться идолам, но он остался непреклонен в своей вере. Святой даже высмеивал языческих богов, называя их «глухими, немыми и слепыми идолами».

Во время судебного процесса он предсказал императору Ликинию, что тот сам испытывает страдальческую судьбу за свое служение языческим богам, и эти слова, по традиции, оправдались после поражения Ликинии в борьбе с императором Константином.

Первоначально святой был брошен в тюрьму, где три дня молился и просил у Господа сил для терпения. По преданию именно тогда он услышал голос, обещающий ему венец мученичества. Стратоник, видя, как мучают его друга, не выдержал и, расплакавшись, обнаружил свою собственную веру. Таким образом, он открыто признал себя христианином. За это его тоже подвергли пыткам и заключили в тюрьму рядом с Ермилом. Оба мученика подверглись тяжким страданиям и наконец решили казнить вместе.

После жестоких пыток они были связаны в сетку и брошены в воду реки Дунай, где мирно отдали свою жизнь за Христа.

Приметы 13 января

Народные приметы 13 января

Какая погода на Ермила — такова будет весна: если день холодный и снежный — весна будет поздней.

Если ветер с севера — зима будет суровой и продолжительной.

Снегопад 13 января — на хороший урожай рыбы.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народным поверьям существует строгий запрет наносить вред животным, особенно котам. Легенда рассказывает, что во время заключения великомученика Ермила его утешала кошка: она приносила облегчение в страданиях, оберегала от боли и помогала выдержать пытку. Поэтому святого в народе почитают как защитника кошек, а тем, кто их обидит, прочат неприятности и горе. Кошка — особый символ этого дня.

Что можно делать завтра

Этот день советуют проводить в кругу родных и близких, даря друг другу внимание и тепло. По народным поверьям, если в доме есть больной человек, 13 января его следует посадить на место, где обычно лежит кошка — это якобы поможет быстрее восстановить здоровье. Также существует поверье: в этот день нужно минимум семь раз в течение дня помочь нуждающимся в поддержке — говорят, что за такие добрые поступки Бог простит семь грехов.