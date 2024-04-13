14 апреля – какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не поссориться со всеми родными и близкими

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 апреля, в православном календаре день памяти папы Римского Мартина Исповедника. Он был выдающимся духовным лидером, отличившимся своей борьбой против монофелитизма и защитой Православия. Он родился в Тоскане, Италии, и получил высокое образование, что помогло ему в осуществлении своей миссии. Мартин был избран на пост Папы Римского после смерти предшественника, Папы Феодора I, и в это время в Церкви шли споры между православными и монофелитами.

В 649 году император Констанс издал еретический "Образец веры", запрещавший дальнейшие споры и обязательный для всего населения. Святитель Мартын созвал в Риме Поместный Собор, осудивший монофелитскую ересь, и послал послание Константинопольскому Патриарху Павлу II, умоляя его вернуться к Православному исповеданию. Однако Павел не откликнулся на эту просьбу, и Мартын был вынужден объявить его экзархом и отстранить от церковных обязанностей.

Эти действия привели к заключению и ссылке Мартина на остров Кримея, где он продолжал бороться с монофелитизмом, несмотря на ухудшение своего состояния. Святитель Мартин умер 16 марта 655 года, оставив за собой след своей веры и несокрушимой воли. В Церкви святитель Мартин почитается как просветитель и борец за правду и справедливость, его жизнь и деятельность напоминают о важности веры, принципиальности и мужестве в защите веры и борьбе с еретиками.

Приметы 14 апреля

Народные приметы 14 апреля / Фото: Pexels

В берегу много сока – осень будет поздней.

Теплая погода – в ближайшее время похолодает.

Обидеть ворону к несчастью в доме.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, если в этот день наши предки заметили, то будет дождь. Этих животных было запрещено оскорблять, иначе верили, человека будут постоянно обманывать. Нельзя стирать вещи мужа или жены — будет затяжной конфликт. Также запрещалось спорить, иначе поссоритесь со всеми близкими и родными.

Что можно делать завтра

Считалось, что этот день лучше подходит для того, чтобы рассказать о своих чувствах. В древности именно в этот период начинали ссылать сватов.

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