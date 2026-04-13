Церковный праздник 14 апреля / © pexels.com

Реклама

Завтра, 14 апреля, в православном календаре день памяти святого Мартина Исповедника, папы Римского. Мартин родился примерно в начале VII века. Его имя происходит от Марса, символизирующего мужество, а духовный путь отличался глубоким благочестием и стремлением к богопознанию. Он рано посвятил себя церковному служению, пройдя должности священника и епископа, что позволило ему обрести авторитет среди духовенства и верующих.

649 Мартин был избран папой Римским. Его понтификат отличался активной борьбой за защиту православной веры от ереси монотелитов, утверждавших о наличии во Христе только одной воли. Мартин Исповедник решительно выступил против этой доктрины, отстаивая учение о двух воле Христа — божественной и человеческой, что соответствовало преданиям Церкви.

Папа Мартын не побоялся конфронтации с Константинопольским императором, защищая автономию Римской Церкви и непоколебимость истинного учения. Его смелость в отстаивании церковных принципов принесла ему титул «Исповедника», что в христианской традиции означает того, кто страдает верой, не прибегая к компромиссам с ересью или давлением власти.

Реклама

Папа Мартын также занимался организацией церковной жизни в Риме и за его пределами. Он поддерживал монастырские общины, способствовал развитию литургических практик и канонического права, активно переписывался с епископами других регионов, укрепляя единство Церкви.

Святой Мартын Исповедник умер в 655 году.

Церковный праздник 14 апреля — день памяти святых мучеников Виленских: Антония, Ивана и Евстатия

В середине XIV века в Вильно при дворе великого князя Литовского Ольгерда Гедиминовича служили два брата — Нежилас и Куметис — и их кузен Крулис. После женитьбы Ольгерда на православной княжне Марии Ярославне в Вильно был построен православный храм и священник Нестор начал проповедовать веру Христову. В это время эти трое приняли святое Крещение, получив имена Антоний (Куметис), Иоанн (Нежилас) и Евстатий (Крулис).

После смерти княгини Марии великий князь Ольгерд вернулся в язычество, и началось преследование христиан. Антоний и Иван не участвовали в языческих обрядах, соблюдали посты и не расставались с христианскими традициями, что вызывало подозрение и нелюбовь со стороны придворных и жрецов.

Реклама

Князь Ольгерд, требуя, чтобы братья отказались от веры, приказал им есть мясо во время поста. Они отказались, и Антоний вместе с братом за это попали в тюрьму. Иоанн временно отрекся от открытого исповедания, но потом покаялся, вернулся к своему брату и вновь открыто признал веру Христову.

Антоний первым принял мученическую смерть: 14 апреля 1347 его повесили на дубе, который в языческой среде считался священным, но теперь стал символом святости. Вскоре его брат Иван также был казнен, его задушили и повесили в тот же месяц. Третий из мучеников, Евстатий, еще до этого принявший Крещение, был подвергнут жестоким пыткам и 13 декабря 1347 также казнен, причем его тело было оставлено открытым на дереве, но по свидетельствам верующих никакие звери не приближались к нему.

Место их мученической смерти стало святыней: над ним соорудили храм в честь Пресвятой Троицы, а их мощи были найдены нетленными и известны многочисленными чудесами. 1364 Константинопольский Патриарх Филофей официально прославил мучеников в лике святых. Их святые мощи хранятся в Свято-Духовом монастыре в Вильнюсе, где они и сегодня являются объектом паломничества и молитвы.

Приметы 14 апреля

Народные приметы 14 апреля / © pexels.com

Утренний туман — если туман стоит утром, то весна будет влажной и урожай — хорошим.

Птичье пение — если птички поют рано и громко, лето будет теплым и урожайным.

Дождь 14 апреля — дождь в этот день предвещает хороший урожай зерновых.

Что завтра нельзя делать

По народным приметам, в этот день категорически не стоит обманывать, льстить или давать ложные обещания — иначе можно навлечь неприятности и беду. Также не рекомендуется браться за тяжелый физический труд: обычные повседневные дела делать разрешается, а вот празднование свадеб и дней рождения лучше отложить.

Реклама

Что можно делать завтра

В православии 14 апреля посвящен святому Мартину. Верующие обращаются к нему с молитвами, прося заступничества перед Богом: защиты от голода и бедности, поддержки в сохранении благосостояния и помощи избавиться от вредных привычек.