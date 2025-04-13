Церковный праздник 14 апреля 2025 года / © Фото из открытых источников

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Завтра, 14 апреля, в православном календаре день памяти святого исповедника Мартина, Папы Римского. Святой Мартин I, Папа Римский, родился около 590 года в Латинской империи. Его жизнь стала примером верности веры и мужества, ведь он стал одним из важнейших защитников чистоты христианского учения.

Мартин стал Папой 649 года, после смерти Папы Теодора I. При его жизни происходила борьба с ересью монофелитов, отрицавших двойственность природы Христа, утверждая, что во Христе есть только одна воля — божественная. Папа Мартын решительно противостоял этой идее. Он созвал Латеранский собор 649 года, на котором было официально осуждено монофелитство и подтверждено вероучение о двух природах Иисуса: божественной и человеческой.

Это решение стало важным моментом в истории церкви, однако оно привело к серьезным последствиям для самого Папы. Император Констант II, поддерживавший монофелитов, не простил Папе такого сопротивления. 653 Мартин был арестован, обвинен в неповиновении императору и поддержке “еретических” учений. Его привезли в Константинополь, а затем сослали в Херсонес (южный Крым), где он умер в 655 году, вероятно, из-за тяжелых условий заключения.

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Приметы 14 апреля

Народные приметы 14 апреля / © unsplash.com

Если 14 апреля будет дождливым — лето будет дождливым.

Туман на 14 апреля — год будет влажным.

Когда на 14 апреля солнечно — будет теплое лето.

Что завтра нельзя делать

Сегодня нельзя ругаться, ссориться или отказывать в помощи. По народным приметам, в день святого Мартына запрещено обманывать, льстить или давать фальшивые обещания, ведь это может привести к неудачам и неприятностям.

Что можно делать завтра

Согласно народным поверьям, день святого Мартина благоприятен для помолвки, ведь общая жизнь, начатая в этот день, будет полна легкости. Также в этот день особенно заботятся о птицах: наши предки верили, что если в этот день накормить хотя бы одну птицу, весь год будет счастливым, с благосостоянием и отсутствием финансовых трудностей и удачей в делах.