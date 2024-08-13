14 августа – какой церковный праздник, не делайте одну вещь, чтобы не потерять деньги

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 августа, в православном календаре день перенесения мощей святого преподобного Теодосия Печерского. Перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского является важным событием в истории Киево-Печерской лавры и православной церкви в целом. Святой Теодосий Печерский, один из основателей Киево-Печерской лавры, был известным церковным деятелем и духовным наставником, жившим в XI веке.

Теодосий родился около 1008 года в городе Василькове, недалеко от Киева. С молодых лет он стремился к духовной жизни, а около 1032 поступил в Киево-Печерский монастырь, который в то время был под руководством святого Антония Печерского. Теодосий известен своим аскетизмом, благочестием и стараниями в развитии монастыря, а также внедрением общежития.

Теодосий скончался 3 мая 1074 года. Он был похоронен в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Известно, что мощи святого обладали чудотворной силой, и многие исцелялись благодаря их поклонению.

Перенос мощей святого Теодосия состоялся 14 августа 1091 года. Это произошло благодаря игумену Иоанну и другим братьям монастыря. По преданию, мощи святого были найдены нетленными, что еще больше подкрепило его святость и почитание среди верующих. Мощи были перенесены в новую каменную церковь Успения Пресвятой Богородицы, которая была построена усилиями Теодосия. Святой Теодосий Печерский почитается как один из величайших святых Киево-Печерской лавры.

Приметы 14 августа

Народные приметы 14 августа / Фото: pixabay.com

Тихий ветер — будет сухая осень.

Сильный дождь после долгой тишины — дождь.

Дует сильный ветер — к холодной осени.

Что завтра нельзя делать

Нельзя готовить какие-либо блюда из теста, даже постного. Издавна считалось, что иначе можно оказаться перед лицом серьезных финансовых затруднений и потерять все средства. Незамужним девушкам нельзя ходить в старой одежде, долго будут одинокими.

Что можно делать завтра

В старину в этот день чествовали строителей и каменщиков. Наши предки боялись представителей этой профессии, потому что верили, что во время строительства обиженный строитель может сделать какую-то подлость и члены семьи будут жить несчастливо.

Читайте также: