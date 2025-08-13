Церковный праздник 14 августа / © Фото из открытых источников

Завтра, 14 августа, в православном календаре перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского. Святой Теодосий Печерский — один из уважаемых основателей Киево-Печерского монастыря, ученик преподобного Антония Печерского. Жил в XI веке. Он был строгим аскетом, великим подвижником и духовным наставником. Его имя связано с организацией монашеского устава в монастыре, известного как “Устав Теодосия”, который стал основой для монашеской жизни в Руси. Святой Теодосий умер около 1074 года.

Сначала святого похоронили в пещерах Киево-Печерского монастыря. Там он пребывал в покое как угодник Божий. Исторически известно, что мощи святого Теодосия неоднократно переносились. Самое известное перенесение связано с упорядочением монастырских святынь и возведением новых храмов. Перенос мощей часто сопровождался торжественными богослужениями, что символизировало чествование святого и его особую роль в духовной жизни Киевской Руси. Мощи святого Теодосия были частью канонизации (провозглашение святым), что укрепило его культ и распространение чествования среди православных христиан.

Приметы 14 августа

Если 14 августа ясная, теплая погода будет хороший урожай яблок и груш.

Туман утром — до дождливого сентября.

Ясная звездная ночь — осень будет теплой и сухой.

Что завтра нельзя делать

В народе запрещалось создавать шум, ссориться, кричать на родных и детей, а также употреблять алкоголь. Народная мудрость предупреждала, что за такие нарушения могут наступить болезни и семейные расстройства. Кроме того, не стоит появляться в грязной или поношенной одежде, отказывать в помощи или подаянии, однако брать или давать деньги в долг было нежелательно — это могло привести к потере финансового благосостояния в доме.

Что можно делать завтра

В древности до 14 августа обычно завершали все важнейшие летние дела по хозяйству, а затем шли поддерживать пожилых, вдов и сирот, помогая им в работе. Этот день в народе считался особенно удачным для сватовства, а незамужним девушкам советовали на 14 августа одеть что-нибудь новое — чтобы не остаться одинокими и быстрее найти свою судьбу.