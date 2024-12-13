14 декабря – какой церковный праздник, чтобы иметь крепкое здоровье обязательно сделайте одну вещь

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 декабря, в православном календаре день памяти святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. Христианские святые, пострадавшие за веру во Христа в III веке во время преследований, инициированных римскими императорами.

Тирс был римским воином в Кесарии Вифинийской. Он искренне обратился к христианской вере, осознав истину Евангелия и отказался поклоняться языческим богам. За это его заключили в тюрьму и подвергли пыткам, но он не отрекся от Христа. После многочисленных издевательств Тирс принял мученическую смерть.

Левкий был благочестивым христианином, известным своей праведной жизнью и благочестием. Он открыто проповедовал христианство, призывая язычников к покаянию и вере во Христа. За это его арестовали и приговорили к смерти. Левкий мужественно перенес мучения и был казнен за свою веру.

Филимон был талантливым музыкантом и актером, служившим в языческих храмах. Его обращение в христианство произошло после встречи с Аполлонием, призвавшим его к вере в единого Бога. Вскоре Филимон вместе с Аполлонием был схвачен и подвергнут жестоким пыткам, но они оба сохранили верность Христу.

Аполлоний был христианином и философом, славившимся своими знаниями и благочестием. Он помог обратить Филимона в христианство, за что сам пострадал. Их обоих схватили, пытали и в конце концов казнили за верность Христу.

Калиник был судьей, который, наблюдая за мужеством мучеников и чудесами, сопровождавшими их страдания, сам уверовал во Христа. За это его также заключили в тюрьму, подвергли пыткам и казнили.

Эти святые мученики оставили нам пример непоколебимой веры и преданности Христу даже перед лицом смерти. Их жизнь свидетельствует о силе веры, побеждающей страх, и о Божьей благодати, которая укрепляет душу в самые трудные минуты.

Приметы 14 декабря

Народные приметы 14 декабря / Фото: pixabay.com

Собаки лают целый день – будет снегопад.

Громко каркают вороны – ждите сильного похолодания.

Ярко мерцают звезды - к метели.

Что завтра нельзя делать

Во время чтения ни в коем случае не ешьте, иначе можете "съесть" разум. Нельзя ссориться, ругаться, злословить, потому что в вашу жизнь придет один негатив.

Что можно делать завтра

По народным поверьям в этот день нужно хорошо помыться, в идеале сходить в баню, тогда весь год у вас будет крепкое здоровье. Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки продолжают идти.

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