14 декабря — какой церковный праздник, почему на Филимона нужно поддерживать жилище в чистоте

Завтра, 14 декабря, в православном календаре день памяти мучеников Фирса, Левкия, Каллиника.

По легенде, Фирс был врачом, который лечил больных бесплатно и проповедовал им о Христе. Левкий и Каллиник были его учениками и ассистентами. Когда власти узнали об их вере, они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам. Фирса жгли на огне, Левкия пытались утопить в реке, а Каллиника растянуть на колесе. Но Бог дал им силу и терпение, и они не изменили своей вере. Наконец, их головы отрубили мечом и получили венцы мученичества. Их мощи покоились в Кесарии Вифинской, где они стали источником чудес и благодати.

Церковный праздник 14 декабря – день памяти мучеников Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха

Они пострадали за веру в Иисуса Христа во время преследования императора Диоклетиана (284–305 годы).

По легенде, Аполлоний, боясь пыток, попросил язычника Филимона надеть его одежду и принести жертву богам. Но Филимон вдруг объявил, что сам верит во Христа и отказался от язычества. За это он был сожжен на огне вместе с Аполлоном.

Ариан был правителем в Фиваиде и прибыл в Антиохию, чтобы мучить христиан. Но когда он увидел стойкость и доброту мучеников, он тоже стал христианином и отдал свое имущество бедным. За это его сначала бросили в тюрьму и позже казнили.

Феотих был слугой Ариана и тайно верил во Христа. Когда он узнал о конверсии своего хозяина, он пришел к нему в тюрьму и приветствовал его с началом веры. За это его также арестовали и отрубили голову мечом. Их мощи покоились в Антиохии, где они стали источником чудес и благодати.

Приметы 14 декабря

Народные приметы 14 декабря / Фото: Pexels

Морозный день — к жаркому лету.

Ветряно и идет снег — ждите большой урожай.

Погода меняется в течение дня – зима будет с оттепелями.

Что завтра нельзя делать

В народе день Филимона считался одним из самых опасных в году, а все потому, что по земле "разгуливают" нечистые силы. Издавна верили, что нечистые проще попасть в грязный дом, поэтому в этот день обязательно поддерживали жилище в чистоте.

Что можно делать завтра

Издавна существовало поверье, что нужно чаще умываться, мыть руки и вообще очищать себя водой, чтобы защититься от злых сил. Наши предки приписывали воде магические свойства, верили, что она лечит разные болезни.

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