Церковный праздник 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, в православном календаре день памяти святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника. Эти святые почитаются вместе как мученики при Христе, и их память отмечается в восточнохристианском календаре. Жизнь их тесно связана с гонениями на христиан в первые века нашей эры во времена Римской империи.

Тирс был христианином из Ликии или Малой Азии. Понятно, что он занимался благочестивой жизнью, распространял христианскую веру. За проповедь Христа его подвергли пыткам и казнили. По легенде, он перенес жестокие пытки, но не отрекся от веры.

Левкий был из Ликии или Пафлагонии. Служил в христианском обществе и активно проповедовал веру среди язычников. Левкие подвергли многочисленным пыткам, но он оставался непоколебимым. Согласно преданию, он принял мученическую смерть за Христа.

Сведений о его ранней жизни немного. Был ревностным христианином, помогал другим верующим и проповедовал христианское учение. За веру его арестовали и подвергли пыткам, после чего казнили.

Аполлоний часто упоминается как христианин Малой Азии. Свою жизнь посвятил служению Богу и поддержке общины христиан. Аполлония подвергли пыткам, но он остался непоколебимым в вере до самого конца.

Калиник также происходил из Малой Азии. Известен как ревностный христианин и проповедник. Как и остальные святые из этой группы, он потерпел мученическую смерть из-за отказа отречься от веры во Христа.

Приметы 14 декабря

Народные приметы 14 декабря

Если ночью случился иней, днем, по примете, может пойти снег.

Вороны громко каркают или слышен лай собак — это считается знаком приближения снегопада или метели.

На небе видны яркие звезды — это предвещает метель или метель.

Что сегодня нельзя делать

По народным поверьям, в этот день не стоит выходить из дома, не умывшись, потому что это может привести к болезни. Также не следует браться за новые дела — они, вероятно, не увенчаются успехом.

Что можно делать сегодня

Верующие обращаются к святым мученикам с молитвами об укреплении веры, выносливости перед жизненными испытаниями, а также о здоровье и внутреннем покое души.