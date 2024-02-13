14 февраля — какой церковный праздник, что сделать, чтобы ребенок был здоровым и послушным

Завтра, 14 февраля, в православном календаре день памяти святого Кирилла.

Кирилл (имя к посвящению — Константин) родился около 827 года в городе Солунь (современное Салоники, Греция). Учился в Константинополе, где изучал греческий, славянский, латинский, иврит и арабский языки. Являлся патриаршим библиотекарем и преподавателем философии. Провел диспуты с иконоборцами и мусульманами в Сирии. Остановившись в Херсонесе (современный Херсон), Кирилл открыл мощи святого папы Климента. Вместе с братом Мефодием перевел богослужебные книги на славянский язык. Создал один из первых славянских алфавитов (кириллицу или глаголицу). Умер в 869 году и был похоронен в Базилике Святого Климента в Риме.

Приметы 14 февраля

Народные приметы 14 февраля / Фото: Pexels

Облака набежали — ждите плохой погоды.

Восход солнечный, а затем облачно будет снегопад.

На полях еще лежит снег — к большому урожаю.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что нельзя выбрасывать остатки пищи со стола, иначе навлечете на себя и свою семью беду. Нельзя ссориться, злословить и ругаться, ведь в противном случае все то плохое, что "вылетит" изо рта, появится в вашей жизни.

Что можно делать завтра

В этот день в старину женщины обязательно дарили своим повитухам подарки. Верили, если забыть, то ребенок вырастет непослушным и с плохим здоровьем. Также важно, чтобы женщины проявляли доброжелательность — тогда и в семье будет царить покой.

Читайте также: