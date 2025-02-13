14 февраля — какой церковный праздник, почему в этот день обязательно нужно убрать в доме

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла. Кирилл родился около 827 г. в греческом городе Солунь (современные Салоники, Греция). Его отец был военным чиновником. Семья принадлежала к византийской знати, что дало возможность Константину получить отличное образование в Константинополе. Там он учился в знаменитой Магнаврской школе, где изучал богословие, философию, риторику, математику и разные языки. Его учителем был известный философ Лев Матиматик.

Из-за исключительных интеллектуальных способностей Константина называли Философом, и он даже служил библиотекарем в храме Святой Софии.

Около 855 года он вместе с братом Мефодием, к тому времени ставшим монахом, отправился в Хазарскую миссию. Они должны были вести диалог с хазарами о христианской вере, и Кирилл смог поразить их своей мудростью.

В 862 году их пригласил князь Ростислав из Великой Моравии, чтобы они принесли туда христианство на родном языке народа. Для этого Кирилл создал глаголицу – первый славянский алфавит, ставший основой для кириллицы. Братья перевели Библию и богослужебные книги на славянский язык.

В 867 году Кирилл и Мефодий отправились в Рим, чтобы защитить свое учение от нападок германского духовенства, которое требовало богослужения только на латыни, греческом или иврите. Папа Адриан II одобрил их миссию и освятил славянские книги.

Кирилл принял монашеский постриг в Риме и умер 14 февраля 869 года, не вернувшись в Моравию. Перед смертью он благословил Мефодия продолжать их миссию.

Церковный праздник 14 февраля – день памяти святого преподобного Авксентия

Авксентий родился около 400 года в Сирии или Вифинии (на территории современной Турции). Он получил отличное образование и стал офицером при дворе императора Феодосия II (408–450 гг.). Однако светская жизнь его не привлекала – он стремился служить Богу и вести жизнь в молитве и одиночестве.

Покинув службу, Авксентий стал монахом и поселился на горе Оксия (ныне близ Стамбула). Он жил в келье и предавался суровому аскетизму, почти не ел и постоянно молился. Его подвижническая жизнь привлекла внимание людей – к нему приходили за советом и исцелением.

Из-за многочисленных посещений он переселился выше в горы, где построил небольшую келью на открытом месте. Там он продолжал свой духовный путь, живя как столбник (отшельник, молившийся под открытым небом). Авксентий активно участвовал в борьбе против ересей, в частности несторианства (учение, отрицавшее Богоматеринство Пресвятой Девы Марии). Он даже находился на Халкедонском соборе 451 года, где защищал православную веру.

Многие приходили к нему с помощью – и духовной, и телесной. Он исцелял больных и наставлял ищущих истины. После него остались многочисленные учащиеся, продолжившие его дело.

Аксентий умер около 470 года. После его смерти гора, на которой он подвизался, стала известна как Гора святого Аксентия, а место его подвигов превратилось в известный монастырь.

Приметы 14 февраля

Народные приметы 14 февраля / Фото: pixabay.com

Солнечный день до ранней весны.

Снежит – будет богатый урожай пшеницы.

У дома много птиц летает к потеплению.

Что завтра нельзя делать

Считалось, что ссоры в этот день могут привести к долгой вражде или даже болезням. В народе верили, что это может принести усталость весь год. Заемное в этот день могло "вынести" из дома благополучие. Не следует подметать вечером. Иначе можно "замести" счастье и удачу. Если попросили о поддержке, следует помочь, чтобы самому не остаться в беде.

Что можно делать завтра

Наши предки верили, что в этот день хорошо убирать дом, выбрасывать старые вещи и очищать дом от всего негативного. Святого Аксентия считали покровителем ищущих истину и исцеления. В церквях молились о здоровье родных и защите от болезней. Поскольку Авксентий был отшельником, одинокие люди просили его помочь обрести настоящую любовь или научиться жить в гармонии с собой.

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