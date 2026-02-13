Церковный праздник 14 февраля / © unsplash.com

Завтра, 14 февраля, в православном календаре день памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян. Константин родился в знатной христианской семье в Солуне, одном из главных центров Византийской империи. Его отец Лев был высокопоставленным государственным деятелем. С детства парень отличался незаурядной образованностью: свободно владел греческим, обладал глубокими знаниями философии, риторики и богословия.

Его образование включало в себя изучение Священного Писания, логики и латинского языка, что позже стало основой для его просветительской деятельности среди славян. Константин отличался мудростью и добротой, за что впоследствии его чтили как святого.

Около 851-855 годов Константин принял монашеский постриг в монастыре на Афоне и получил имя Кирилл. В монастыре он посвятил себя молитве, переводам богослужебных книг и изучению славянских языков. Его талант в лингвистике проявился именно здесь: он понимал необходимость доступного богослужебного слова для славянских народов.

В 862 году Кирилл вместе со своим братом Мефодием был отправлен в Великую Моравию князем Ростиславом для христианского просвещения.

Кирилл является автором глаголицы, одной из первых славянских алфавитов. Позже она дала начало кириллице, которую сегодня используют украинцы, россияне, болгары и другие славянские народы.

867 Кирилл отправился в Рим вместе с Мефодием, чтобы защитить свою миссию перед папой Адрианом II. Он получил поддержку папского престола и подтверждение легитимности славянской литургии. В Риме Кирилл продолжал переводить тексты и проповедовать. Кирилл умер в Риме 14 февраля 869 от тяжелой болезни. Перед смертью он передал Мефодию свое дело — духовное просвещение славян. Его тело похоронили в Риме, а позже мощи перенесли в монастырь Сан-Клементе.

Церковный праздник 14 февраля — день памяти святого преподобного Авксентия

Авксентий родился около 400 года в Сирии в семье персидского происхождения и вырос в хорошем образовании. Ранние годы он провел при дворе императора Феодосия II, служа в придворной гвардии. Но светская жизнь ему стала тесной по сравнению с духовными стремлениями сердца.

Глубокие духовные стремления сдвинули Авксентия к отказу от придворной службы. Он принял священство, а впоследствии — монашеский постриг, ища полного сосредоточения на молитве, посте и одиночестве.

После этого он отправился в Битинию (восточная часть Малой Азии), где поселился как отшельник на горе Оксия, недалеко от Халкидона. Это был строгий аскетический образ жизни.

Авксентий почти не общался с людьми и молился. Лишь после того, как его отшельниковая жизнь стала известна местным пастухам, к нему стали приходить люди — больные, нуждающиеся, искавшие духовной помощи. Сам итог деятельности святого был не только молитвой, но и помощью ближним: от него ждали исцеления и духовного наставления.

Авксентий был приглашен в Четвертый Вселенский собор в Халкидоне (451 год), где выступал против ересей, в частности евтихианства и несторианства. Как человек глубоко образованный в Священном Писании и богословии, он достойно отстаивал православную веру перед соперниками.

После завершения Собора он вернулся к своей публичной жизни в горы, продолжая молитву и духовный труд.

Аксентий провел последние годы подвижничества в Битинии, продолжая наставлять подвигом своей жизни преемников и сохранять строгий монашеский способ. Он умер около 473 года в монашеском укладе.

Приметы 14 февраля

Народные приметы 14 февраля / © pexels.com

Если снег идет густо, будет урожайный год.

Ясная погода на Кирилла — до теплой весны.

Если ветер с севера, весна будет поздней и холодной.

Что завтра нельзя делать

В этот день не советуют лечить зубы — считается, что лечение в этот день не принесет желаемого результата. Также следует особо контролировать свои слова: будьте осторожны, чтобы не сказать лишнего и не обидеть близких или знакомых.

Что можно делать завтра

В этот день православные обращаются к святому Кириллу с молитвой об успехе в обучении детей. Его просят о защите и поддержке перед важными выступлениями, лекциями или экзаменами — как учащиеся, так и учителя. Считается, что святой Кирилл помогает также политикам быть услышанными.