14 фраз в украинском языке, которые помогут поставить наглого манипулятора на место

Эти фразы помогут отстоять свою честь и позицию в сложном разговоре.

Наш язык богат словами, которыми можно пользоваться во время неприятного или тяжелого разговора, чтобы достойно выйти из любой конфликтной ситуации. Рассказываем со ссылкой на пост в Instagram коуча Артура Сонячного, какими фразами можно оперировать во время неприятного разговора с теми, кто на вас давит или хочет манипулировать ситуацией.

Какие 14 фраз помогут с честью выйти из сложных ситуаций

Бывает так, что ситуация напряжена, разговор выходит из-под контроля и становится очень тяжело подобрать правильные слова. Особенно когда собеседник пытается давить и что-то требует. И нам иногда бывает сложно твердо сказать «нет» или отказаться от чего-либо. Именно в таких случаях следует использовать эти 14 универсальных фраз, которые помогут выйти из ситуации и поставить любого манипулятора на место.

Волшебные фразы, которые помогут отстоять свое достоинство и позицию:

Я правильно понимаю, ты хочешь меня обмануть? На самом деле ситуация не такова, а… (здесь вы выражаете свое мнение). Если ты будешь так делать, тогда я буду делать так… (это уже будет манипуляция с вашей стороны). Это всеобщая картина, а если разобрать детали, то будет иначе. Такое бывает, но это не правило для всех. В подтверждение этого могу привести пример/так говорил (здесь следует ссылаться на личность, чье мнение авторитетно в обществе). По моему опыту, я вижу это так (прилагаем пример из своего жизненного опыта). Для меня это важнее, чем то, о чем ты говоришь. Это аналогично этому/тому (здесь следует привести нужный пример). Может лучше подумать не об этом, а о… (здесь нужно указать, о чем именно). Была ситуация, когда это привело к противоположному результату. Хорошая мысль, но она не подтверждена действительными фактами. Ты сам веришь в то, о чем говоришь? Это в частности, а если брать общую картину, то…

Такими шаблонными ответами можно пользоваться в случае необходимости, видоизменяя фразы. Нужно просто выбрать точную фразу, подставить пример и дать достойный, четкий и лаконичный ответ.

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