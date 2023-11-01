14 фраз в украинском языке, которые помогут поставить наглого манипулятора на место

Эти фразы помогут отстоять свою честь и позицию в сложном разговоре.
Наш язык богат словами, которыми можно пользоваться во время неприятного или тяжелого разговора, чтобы достойно выйти из любой конфликтной ситуации. Рассказываем со ссылкой на пост в Instagram коуча Артура Сонячного, какими фразами можно оперировать во время неприятного разговора с теми, кто на вас давит или хочет манипулировать ситуацией.
Какие 14 фраз помогут с честью выйти из сложных ситуаций
Бывает так, что ситуация напряжена, разговор выходит из-под контроля и становится очень тяжело подобрать правильные слова. Особенно когда собеседник пытается давить и что-то требует. И нам иногда бывает сложно твердо сказать «нет» или отказаться от чего-либо. Именно в таких случаях следует использовать эти 14 универсальных фраз, которые помогут выйти из ситуации и поставить любого манипулятора на место.
Волшебные фразы, которые помогут отстоять свое достоинство и позицию:
- Я правильно понимаю, ты хочешь меня обмануть?
- На самом деле ситуация не такова, а… (здесь вы выражаете свое мнение).
- Если ты будешь так делать, тогда я буду делать так… (это уже будет манипуляция с вашей стороны).
- Это всеобщая картина, а если разобрать детали, то будет иначе.
- Такое бывает, но это не правило для всех.
- В подтверждение этого могу привести пример/так говорил (здесь следует ссылаться на личность, чье мнение авторитетно в обществе).
- По моему опыту, я вижу это так (прилагаем пример из своего жизненного опыта).
- Для меня это важнее, чем то, о чем ты говоришь.
- Это аналогично этому/тому (здесь следует привести нужный пример).
- Может лучше подумать не об этом, а о… (здесь нужно указать, о чем именно).
- Была ситуация, когда это привело к противоположному результату.
- Хорошая мысль, но она не подтверждена действительными фактами.
- Ты сам веришь в то, о чем говоришь?
- Это в частности, а если брать общую картину, то…
Такими шаблонными ответами можно пользоваться в случае необходимости, видоизменяя фразы. Нужно просто выбрать точную фразу, подставить пример и дать достойный, четкий и лаконичный ответ.
Читайте также:
Пусть украинский: 14 благозвучных слов, которые обогатят ваш язык