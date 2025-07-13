Церковный праздник 14 июля / © pixabay.com

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Завтра, 14 июля, в православном календаре день памяти Отцов 6 соборов. Под названием “Отцы шести соборов” в христианской традиции понимают участников и богословов первых шести Вселенских соборов, которые происходили с IV до VII века и играли ключевую роль в формировании догматического учения Церкви, особенно в отношении Христологии и Троицы.

Вселенские соборы — это великие собрания епископов со всего христианского мира (т.е. “вселенские”), созванные для решения важных догматических и канонических вопросов. Первые шесть соборов были созваны в период еще единой Церкви (до Великой схизмы 1054 между Востоком и Западом) и являются общими как для Православной, так и для Католической традиций.

Церковный праздник 14 июля — день памяти святого апостола Акили

Один из семидесяти апостолов, ученик святого апостола Павла, ранний христианский проповедник и миссионер, сыгравший важную роль в распространении христианства в I веке. Его имя означает “орел”.

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Происходил из Понта (территория современной Турции). По происхождению — иудей, предположительно диаспорный еврей, владевший греческим языком. Был сапожником или производителем палаток по профессии — именно это ремесло упоминается в Деяниях апостолов. Жил некоторое время в Риме, но был изгнан оттуда во время антииудейского указа императора Клавдия (примерно в 49–50 годах). Вместе со своей женой Прискиллой он принял христианство, вероятно, еще до знакомства с апостолом Павлом или именно через него.

В книге Деяния апостолов (18:1–3) описывается, как апостол Павел после преследований в Фессалонике приходит в Коринф, где знакомится с Акилой и Прискиллой, только что прибывшими из Рима:

“И, найдя одного иудея, по имени Акила, родом из Понта, недавно пришедшего из Италии с Прискиллой, своей женщиной… он пришел к ним. И, поскольку не было одной профессии, остался у них и работал; ибо они были наметоробами”.

Они вместе трудились и проповедовали. Акила и Прискилла стали очень близкими сподвижниками Павла.

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Павел отправляется с ними в Ефес (теперь Турция), где супруги продолжают проповедовать. Там они играют важную роль в обращении и углублении богословского образования Аполлоса — ученого иудея, знавшего только крещение Иоанна Предтечи.

Приметы 14 июля

Народные приметы 14 июля / © unsplash.com

Утром увидеть радугу — на дождь.

Гремит 14 июля — в августе будет много дождей.

Беспокойное лошади — ждите грозы.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям нельзя выбрасывать со стола объедки — это может навлечь нищету в дом. Так же и подобранные на улице деньги считаются плохой приметой — заберешь чужую энергию и надолго останешься без собственного состояния.

Что можно делать завтра

Согласно народным представлениям, 14 июля следует непременно сделать что-нибудь хорошее — проявить доброту, помочь кому-то или сказать доброе слово. Считается, что за такой поступок судьба обязательно отблагодарит приятную неожиданность. В этот день природа наполнена особой питательной силой, поэтому хорошо отправиться за пределы города — в лес, на луга или в поле, как это издавна делали предки, собирая грибы и черпая силу земли.