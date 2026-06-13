Церковный праздник 14 июня / © unsplash.com

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Завтра, 14 июня, в православном календаре день памяти святого пророка Елисея. Елисей происходил из богатой семьи, но его жизнь кардинально изменилась в момент призвания. Пророк Илия, исполняя Божью волю, нашел Елисея во время его труда в поле — он пахал землю. Илия возложил на него свою пророческую милость как знак служения. С того времени Елисей оставил все и пошел за своим учителем, приняв путь пророческого служения.

Перед тем как Илия был взят на небо, Елисей просил двойной части его духа — просьбы, символизировавшей стремление к еще большей духовной ответственности и силе для служения народу.

После вознесения Илии Елисей стал ведущим пророком Израиля. Его служение длилось примерно пятьдесят лет и было отмечено многочисленными чудесами, свидетельствующими о Божьем действии в мире.

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Среди самых известных:

очищение вод Иерихона, ставших непригодными для жизни;

умножение масла вдовы, благодаря чему оно смогло спасти свою семью от долгов;

воскресение сына сунемитянки;

исцеление сирийского военачальника Неемана от проказы;

чудесное накормление большого количества людей небольшим количеством пищи.

Эти события подчеркивают не только силу пророка, но и глубокую милость Божию к простым людям.

Елисей в библейской традиции предстает как пророк милосердия, исцеления и надежды. В отличие от Илии, часто выступавшего в качестве пророка суда, Елисей больше проявляет Божью заботу, помощь и восстановление жизни.

Его фигура символизирует переход от строгого обличения греха к действию Божьей любви, исцеляющей и восстанавливающей.

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Елисей продолжал служение до глубочайшей старости. Даже после его смерти, согласно библейскому рассказу, произошло чудо: мертвый человек, прикоснувшись к его костьм, ожил. Это стало знаком того, что сила Божия не ограничивается даже смертью пророка.

Церковный праздник 14 июня — Воскресенье Всех Святых Украинского Народа

Воскресенье Всех Святых Украинского Народа — особый день в церковном календаре, посвященный почитанию всех украинских святых, прославивших Бога своей жизнью, подвигами веры, мученичеством и праведностью. Этот праздник является частью более широкой традиции Воскресенья Всех Святых, но имеет национальный духовный акцент.

Идея отдельного чествования всех святых украинской земли сформировалась в XX веке, когда возникла необходимость духовно осмыслить историю Украины как страны, имеющей собственную святую традицию. К сонму украинских святых относятся как древние подвижники Киевской Руси, так и новомученики и исповедники более поздних эпох.

Этот праздник подчеркивает, что святость не только часть прошлого — она продолжается в истории народа через конкретных людей, которые жили верой, любовью и жертвенностью.

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В воскресенье Всех Святых Украинского Народа Церковь вспоминает:

равноапостольных и князей, в частности Владимира Великого и Ольгу;

преподобных Киево-Печерской лавры;

священномучеников и мучеников разных исторических периодов;

новомучеников ХХ века, пострадавших за веру;

праведников и исповедников, известных и неизвестных миру, но известных Богу.

Это чествование подчеркивает духовное единство поколений украинского народа.

В этот день в храмах совершается торжественная Божественная литургия, во время которой звучат молитвы ко всем святым украинской земле. Особое место занимает прошение о покровительстве святых за Украину, ее народ и будущее.

Верующие молятся о мире, духовном укреплении, исцелении ран истории и единстве народа.

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Приметы 14 июня

Народные приметы 14 июня / © pexels.com

Если 14 июня ясная и теплая погода, лето будет урожайным и без резких похолоданий.

Дождь в этот день считали хорошим признаком: дождь на Елисея — на богатый хлеб.

Если ветер резко меняет направление — жди нестабильного лета с перепадами погоды.

Что завтра нельзя делать

В день Елисея не стоит употреблять алкоголь и переедать, ведь это считалось опасным для здоровья и внутреннего равновесия. Среди запретов также упоминались цветы лютика — их нельзя срывать в этот день, потому что по поверью это могло повлечь за собой потерю работы или финансовые трудности.

Что можно делать завтра

Если в этот день приобрести новую вещь, освятить ее в церкви, а затем носить три дня подряд, она якобы обретает силу оберега. Такой предмет советовали одевать только в важные моменты, когда нужна удача, поддержка или защита от проблем. Крещение ребенка в день Елисея приносит ему особую судьбу — жизнь под знаком счастья, Божьей защиты и доброй судьбы.

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