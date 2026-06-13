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14 июня — какой церковный праздник, почему в этот день важно крестить ребенка
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 14 июня, в православном календаре день памяти святого пророка Елисея. Елисей происходил из богатой семьи, но его жизнь кардинально изменилась в момент призвания. Пророк Илия, исполняя Божью волю, нашел Елисея во время его труда в поле — он пахал землю. Илия возложил на него свою пророческую милость как знак служения. С того времени Елисей оставил все и пошел за своим учителем, приняв путь пророческого служения.
Перед тем как Илия был взят на небо, Елисей просил двойной части его духа — просьбы, символизировавшей стремление к еще большей духовной ответственности и силе для служения народу.
После вознесения Илии Елисей стал ведущим пророком Израиля. Его служение длилось примерно пятьдесят лет и было отмечено многочисленными чудесами, свидетельствующими о Божьем действии в мире.
Среди самых известных:
очищение вод Иерихона, ставших непригодными для жизни;
умножение масла вдовы, благодаря чему оно смогло спасти свою семью от долгов;
воскресение сына сунемитянки;
исцеление сирийского военачальника Неемана от проказы;
чудесное накормление большого количества людей небольшим количеством пищи.
Эти события подчеркивают не только силу пророка, но и глубокую милость Божию к простым людям.
Елисей в библейской традиции предстает как пророк милосердия, исцеления и надежды. В отличие от Илии, часто выступавшего в качестве пророка суда, Елисей больше проявляет Божью заботу, помощь и восстановление жизни.
Его фигура символизирует переход от строгого обличения греха к действию Божьей любви, исцеляющей и восстанавливающей.
Елисей продолжал служение до глубочайшей старости. Даже после его смерти, согласно библейскому рассказу, произошло чудо: мертвый человек, прикоснувшись к его костьм, ожил. Это стало знаком того, что сила Божия не ограничивается даже смертью пророка.
Церковный праздник 14 июня — Воскресенье Всех Святых Украинского Народа
Воскресенье Всех Святых Украинского Народа — особый день в церковном календаре, посвященный почитанию всех украинских святых, прославивших Бога своей жизнью, подвигами веры, мученичеством и праведностью. Этот праздник является частью более широкой традиции Воскресенья Всех Святых, но имеет национальный духовный акцент.
Идея отдельного чествования всех святых украинской земли сформировалась в XX веке, когда возникла необходимость духовно осмыслить историю Украины как страны, имеющей собственную святую традицию. К сонму украинских святых относятся как древние подвижники Киевской Руси, так и новомученики и исповедники более поздних эпох.
Этот праздник подчеркивает, что святость не только часть прошлого — она продолжается в истории народа через конкретных людей, которые жили верой, любовью и жертвенностью.
В воскресенье Всех Святых Украинского Народа Церковь вспоминает:
равноапостольных и князей, в частности Владимира Великого и Ольгу;
преподобных Киево-Печерской лавры;
священномучеников и мучеников разных исторических периодов;
новомучеников ХХ века, пострадавших за веру;
праведников и исповедников, известных и неизвестных миру, но известных Богу.
Это чествование подчеркивает духовное единство поколений украинского народа.
В этот день в храмах совершается торжественная Божественная литургия, во время которой звучат молитвы ко всем святым украинской земле. Особое место занимает прошение о покровительстве святых за Украину, ее народ и будущее.
Верующие молятся о мире, духовном укреплении, исцелении ран истории и единстве народа.
Приметы 14 июня
Если 14 июня ясная и теплая погода, лето будет урожайным и без резких похолоданий.
Дождь в этот день считали хорошим признаком: дождь на Елисея — на богатый хлеб.
Если ветер резко меняет направление — жди нестабильного лета с перепадами погоды.
Что завтра нельзя делать
В день Елисея не стоит употреблять алкоголь и переедать, ведь это считалось опасным для здоровья и внутреннего равновесия. Среди запретов также упоминались цветы лютика — их нельзя срывать в этот день, потому что по поверью это могло повлечь за собой потерю работы или финансовые трудности.
Что можно делать завтра
Если в этот день приобрести новую вещь, освятить ее в церкви, а затем носить три дня подряд, она якобы обретает силу оберега. Такой предмет советовали одевать только в важные моменты, когда нужна удача, поддержка или защита от проблем. Крещение ребенка в день Елисея приносит ему особую судьбу — жизнь под знаком счастья, Божьей защиты и доброй судьбы.