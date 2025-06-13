Церковный праздник 14 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 14 июня, в православном календаре день памяти святого пророка Елисея. Он был одним из самых известных пророков Ветхого Завета, последователем пророка Илии. Родился в долине Иордана в семье зажиточного земледельца, жил в IX веке до Рождества Христова, когда царствовали израильские цари Ахава, Охозия и Иорама.

Однажды, когда Елисей пахал на своем поле, недалеко проходил пророк Илия. Он исполнял волю Божию и пришел передать Елисею о его призвании. Илья положил перед ним свой плащ как символ духовной власти. Елисей покинул дом и последовал за пророком.

Несколько лет он был учеником Ильи, пока тот не скончался. Тогда Елисей стал предсказывать и совершать всевозможные чудеса. Прожил он до глубочайшей старости и погиб естественной гибелью.

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Приметы 14 июня

Народные приметы 14 июня / © unsplash.com

Утром сильная роса на траве — день будет ясным.

Главно квакают лягушки до дождя.

Низко летают ласточки — ждите непогоду.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям, 14 июня категорически нельзя лениться — бездействие якобы притягивает болезни, уныние и душевную пустоту. Также считается большим грехом отказать кому-то в помощи или подаянии — это вызывает невзгоды и лишает Божьей милости.

Что можно делать завтра

Пророк Елисей был наделен чрезвычайной силой творить чудеса, поэтому день его почитания тоже воспринимается как чудотворный, исполненный благодати. Верующие обращаются к святому с молитвами за исцеление родных и детей, а также ищут у него защиты те, кто испытал несправедливость или обиды. В народе верят: к Елисею можно обращаться с любой просьбой — и оно непременно сбудется, причем очень скоро.