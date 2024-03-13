14 марта — какой церковный праздник, почему у Венедиктов день активно занимались уходом за скотом

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 14 марта, в православном календаре день памяти преподобного Венедикта Нурсийского. Венедикт из Нурсии был выдающимся святым и реформатором западного монашества. Древнеримский монах, рожденный между 480 и 490 годами в городе Нурсия (современная Италия), стал основателем ордена бенедиктинцев.
Венедикт родился в христианской семье и отдавал свою жизнь молитве и духовному росту. Он жил в одиночестве, в горах северо-восточнее Рима, где его посещал только один монах. Венедикт провел много лет в одиночестве, предан молитве и аскетической жизни. Его духовный отец, монах Роман, и пастухи были единственными, кто знали его местонахождение.
В свою жизнь Венедикт организовал двенадцать монастырей, каждый из которых населялся двенадцатью монахами. Он являлся примером строгого соблюдения монашеских правил и духовным учителем для многих. Венедикт отличался чудесами, а также претерпел многие испытания. Ему являлся бес в виде дрозда, но он смог победить телесный соблазн, бросаясь в крапиву.
Приметы 14 марта
- Морозная погода – ждите похолодания.
- Сильный туман – лето будет дождливым.
- Дождь – летом ожидайте засуху.
Что завтра нельзя делать
Категорически запрещалось в этот день оскорблять домашних животных, особенно скот. Также нельзя заглядываться в зеркало, ведь это вытянет из человека всю жизненную энергию.
Что можно делать завтра
Венедиктов день считали временем, когда нужно ухаживать за скотом, ведь именно в этот период у животных начинается линька, коровы беременеют. Крестьяне занимались уборкой в доме, особенно важно было сменить постель, ведь верили, что это поможет уберечь здоровье.
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