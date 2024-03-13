14 марта — какой церковный праздник, почему у Венедиктов день активно занимались уходом за скотом

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 марта, в православном календаре день памяти преподобного Венедикта Нурсийского. Венедикт из Нурсии был выдающимся святым и реформатором западного монашества. Древнеримский монах, рожденный между 480 и 490 годами в городе Нурсия (современная Италия), стал основателем ордена бенедиктинцев.

Венедикт родился в христианской семье и отдавал свою жизнь молитве и духовному росту. Он жил в одиночестве, в горах северо-восточнее Рима, где его посещал только один монах. Венедикт провел много лет в одиночестве, предан молитве и аскетической жизни. Его духовный отец, монах Роман, и пастухи были единственными, кто знали его местонахождение.

В свою жизнь Венедикт организовал двенадцать монастырей, каждый из которых населялся двенадцатью монахами. Он являлся примером строгого соблюдения монашеских правил и духовным учителем для многих. Венедикт отличался чудесами, а также претерпел многие испытания. Ему являлся бес в виде дрозда, но он смог победить телесный соблазн, бросаясь в крапиву.

Приметы 14 марта

Народные приметы 14 марта / Фото: Pexels

Морозная погода – ждите похолодания.

Сильный туман – лето будет дождливым.

Дождь – летом ожидайте засуху.

Что завтра нельзя делать

Категорически запрещалось в этот день оскорблять домашних животных, особенно скот. Также нельзя заглядываться в зеркало, ведь это вытянет из человека всю жизненную энергию.

Что можно делать завтра

Венедиктов день считали временем, когда нужно ухаживать за скотом, ведь именно в этот период у животных начинается линька, коровы беременеют. Крестьяне занимались уборкой в доме, особенно важно было сменить постель, ведь верили, что это поможет уберечь здоровье.

Читайте также: