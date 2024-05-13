14 мая – какой церковный праздник, что нельзя делать, чтобы не поссориться с родными людьми

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 мая, в православном календаре день памяти святого мученика, провидца и чудотворца Исидора. Жил в III веке на острове Хиос, родом из Александрии. Он пострадал во времена правления императора Декия (249-251 годы). В первый год правления Декия был издан указ о переписи всех способных к военной службе молодых людей.

Исидор был благочестивым христианином и служил в полку военачальника Нумерия. Он жил согласно христианским ценностям, избегая языческих обычаев и сохраняя свою веру чистой. Когда император издал еще один указ, требовавший от воинов поклоняться языческим богам и приносить жертвы, Исидор отказался отступить от своей веры, даже под угрозой мучений и смерти.

Сотник, знавший о вере Исидора, сообщил об этом Нумерию. Перед военачальником Исидор смело исповедовал свою веру во Христа и отказался отступить от нее. Нумерий пытался убедить Исидора повиноваться императору, но Исидор ответил, что его единственным покровителем является Христос, и он готов отдать свою жизнь за свою веру.

За свою преданность Исидор был подвергнут жестоким пыткам. Даже после того, как ему отрезали язык, он продолжал прославлять Христа. Нумерий, удивленный его мужеством, потерял речь и удалил приказ отсечь голову Исидору. Святой Исидор принял свой смертный приговор с радостью и смирением, прославляя Бога. Его смерть произошла в 251 году.

Приметы 14 мая

Народные приметы 14 мая / Фото: Unsplash

На кленовом листе утром выступил сок — вечером дождет.

Куры скапливаются вместе — до грозы.

Громко поет перепел — погода будет ясной.

Что завтра нельзя делать

В старину верили, что семье нельзя садиться на углах стола и ссориться при этом — считалось, что тогда весь год проведешь в ссоре. Нельзя спать с другим человеком на одной подушке. Это может навлечь беду.

Что можно делать завтра

Наши предки заметили, что в этот день наши предки в этот день следили за нами. Также после того, как сходили в храм, обязательно идите на огород. Овощные культуры будут хорошо расти.

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