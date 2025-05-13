Церковный праздник 14 мая / © Unsplash

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Завтра, 14 мая, в православном календаре день памяти святого мученика Исидора. Святой мученик Исидор, происходивший из древнего египетского города Александрии, принадлежит к числу самых уважаемых раннехристианских святых. Его жизнь и смерть стали ярким свидетельством верности Христу во время кровавых преследований.

Исидор служил в римском войске во времена императора Декия, одного из самых жестоких гонителей христиан в III веке. Его отличали храбрость, военная победа и несгибаемая вера. Среди языческой среды, царившей в воинских частях Рима, Исидор открыто признавал себя последователем Христа, не скрывая своей веры даже перед лицом смертельной угрозы.

Когда военный начальник — жестокий язычник по имени Навкраций — узнал это, он приказал Исидору принести жертву римским богам. Воин отказался, твердо заявив, что поклоняется только Единому Богу — Иисусу Христу. Тогда его подвергли пыткам: били, мучили, а впоследствии вырвали язык, надеясь сломать его волю. И даже лишенный языка, по преданию, Исидор продолжал произносить слова молитвы — удивительным чудом Божьей силы. В конце концов его казнили — обезглавив мечом.

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После смертной казни тело мученика бросили без погребения. Но двое христиан — благочестивые мужи Амоний и Мирон — с риском для своей жизни собрали его мощи и достойно похоронили.

Приметы 14 мая

Народные приметы 14 мая / © unsplash.com

Утром туман — к погожему дню.

Если кукушка закует — холода уже не вернутся.

Многие росы утром — в теплую и сухую погоду.

Что завтра нельзя делать

В этот день следует хранить внутренний мир и чистоту мыслей: нельзя ввязываться в ссоры, огорчать себя темными размышлениями или держать злобу в сердце. Не следует злословить о тех, кто уже отошел в вечность, ни излишне поражаться за умершими — душам усопших нужна молитва, а не земное отчаяние.

Недопустимо отказывать нуждающемуся в просьбе или пренебречь просящим милостыню. Также не годится в этот день устраивать громкие поминальные застолья, тем более употреблять спиртное на кладбище. Всем своим видом и поступками лучше беречь покой, доброжелательность и память о вечном.

Что можно делать завтра

В народе говорили “Исидор — сей гречку в простор” — считалось, что гречку, посеянную в этот день, будет ждать щедрый урожай. А еще к святому Исидору обращаются с молитвой, чтобы нивы дали щедрый плод, в частности, чтобы хорошо уродили огурцы.

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