14 ноября — какой церковный праздник, почему нельзя ходить в лес и заниматься уборкой

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 14 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола Филиппа. Апостол Филипп был родом из города Вифсаиды в Галилее (на том же месте, где родились апостолы Андрей и Петр). Его имя означает "любящий лошадей". Согласно Евангелию от Иоанна, он был одним из первых, кого Иисус призвал следовать за ним. Сначала Филипп был учеником Иоанна Крестителя, но когда Иоанн указал на Иисуса как на Мессии, Филипп сразу же последовал за ним. Филипп нашел Нафанаила (Барфоломея) и сказал ему, что он нашел того, кого пророчили Моисей и пророки – Иисуса, сына Иосифа из Назарета.

Филипп фигурирует в нескольких важных событиях служения Иисуса. Одним из таких случаев был момент, когда Иисус, обращаясь к Филиппу, спросил, где найти хлеб, чтобы накормить тысячи людей (от Иоанна 6:5-7). Филипп ответил, что даже 200 динариев не хватило бы купить достаточно хлеба для всех. В ответ Иисус чудесным образом накормил толпу.

Другим известным моментом является вопрос Филиппа к Иисусу во время Тайного ужина: «Господи, покажи нам Отца, и этого нам будет достаточно» (от Иоанна 14:8). Иисус ответил, что видевший Его видел Отца.

После Воскресения Иисуса и Его Вознесения Филипп активно распространял учение Христа. По разным источникам он проповедовал во многих городах Средиземноморья, в частности в Греции, Малой Азии и Сирии. Традиция также свидетельствует, что Филипп был евангелистом в Скопии и Халкидоне (на территории современной Турции). Филипп часто ассоциируется с чудесами, в том числе с изгнанием демонов и исцелением больных.

О его смерти есть разные версии. По одной из них, Филипп был распят на кресте в городе Иераполе в Малой Азии, где он был мучеником за веру. Существует также предание, что он был похоронен в Иераполис. Во время распятия, согласно легенде, Филипп просил прощения для своих мучителей.

Приметы 14 ноября

Народные приметы 14 ноября / Фото: Unsplash

Дождь будет большой урожай пшеницы.

Пасмурный день будет много хлеба.

Снежит и облачно – в мае будет теплая погода.

Что завтра нельзя делать

Не следует в этот день ходить в лес, потому что дикие животные становятся слишком агрессивными и могут напасть на человека. Лучше отложить на другой день уборку, а также стирку одежды, иначе вы вынесете все счастье из дома.

Что можно делать завтра

Молодые девушки в этот день обязательно гадали на суженого. Также этот день считается благоприятным для сватовства, венчания, женитьбы.

Читайте также: