14 ноября — какой церковный праздник, почему запрещено шить и вязать в Филиппов день

Завтра, 14 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола Филиппа. Филипп родился в городе Вифсаиде в Галилее, как и апостолы Петр и Андрей. У него была сестра Мариамна, которая также была проповедницей. Он был первым, кого Иисус призвал к Своему служению после крещения от Иоанна Предтечи. Филипп привел к Иисусу своего друга Нафанаила и участвовал в нескольких событиях евангельской истории, таких как чудо умножения хлебов, встреча с греками, желающими увидеть Иисуса, и прощальный ужин. Он спрашивал Иисуса, чтобы показал ему Отца, и получил ответ, что видящий Иисуса видит Отца.

После Вознесения Иисуса и сошествия Святого Духа Филипп проповедовал в Азии, вместе со своей сестрой и апостолом Варфоломеем. Они исцеляли больных, крестили людей и подвергались преследованиям от язычников. Филипп умер в городе Иераполе во Фригии, где его распяли на кресте вниз головой по приказу проконсула Анфипата, чья жена стала христианкой. Перед смертью Филипп молился Иисусу и благословил народ.

Церковный праздник 14 ноября – день памяти святителя Григория Палама

Святитель Григорий родился в 1296 году в Константинополе в знатной семье, переселившейся туда из-за турецкого нашествия на Малую Азию. Он получил высокое образование и был призван императором Андроником II Палеологом в государственную службу, но отказался от него, стремясь к духовной жизни.

В 20 лет он принял монашество в одной из афонских обителей, где его духовным наставником был преподобный Григорий Византийский. Он занимался исихастской молитвой, которая заключается в сосредоточении внимания на молитве Иисуса и ощущении Божьего присутствия в сердце. Он также был одарен видениями и чудесами.

В 1336 г. он начал писать свои богословские труды, в которых защищал исихазм от нападок барлаама Калабрийского, который отрицал возможность непосредственного общения с Богом и обвинял исихастов в предрассудках и мистицизме. Святитель Григорий доказывал, что исихастская молитва является настоящим путем к Богопознанию и что Свет Преображения, который видят исихасты, не создан, а невоплощен и божество Божие, которое оказывается людям через Его энергии.

В 1347 г. он был рукоположен в сан архиепископа Фессалоникийского, где он продолжал свою пастырскую и богословскую деятельность. Он также был пленником турками, но был уволен за выкупом. Он умер в 1359 году и был канонизирован в 1368 году. Его мощи хранятся в Фессалонике.

Он считается одним из Отцов Церкви и одним из величайших представителей православного богословия. Его учение об исихазме и Божественной энергии было утверждено на нескольких соборах и стало основой православной духовности.

Приметы 14 ноября

Народные приметы 14 ноября / Фото: Pexels

Пошел дождь – в следующем году будет большой урожай пшеницы.

Каркают вороны — к оттепели.

Утром на деревьях иней — к хорошему урожаю овса.

Что завтра нельзя делать

Наши предки верили, что у Филиппов день нельзя шить и вязать, заниматься каким-либо рукоделием, потому что "работа руками" может испортить судьбу. Также запрещалось уходить в лес, особенно в одиночестве. Отмечалось, что в этот период волки становятся очень злыми и могут нападать на человека.

Что можно делать завтра

В этот день у крестьян заканчивался период свадеб. Поэтому часто их "догуливали". Те же, кто не обвенчался до 14 ноября, должны были ждать окончания Рождественского поста.

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