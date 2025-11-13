Церковный праздник 14 ноября / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 14 ноября, в православном календаре день памяти святого апостола Филиппа. Святой апостол Филипп родился в Вифсаиде Галилейской — том же городе, откуда происходили апостолы Андрей и Петр. Традиция подчеркивает, что он был воспитан в благочестивой иудейской семье и получил хорошее образование, был осведомлен о Священном Писании и имел твердый характер человека, способного к решительным поступкам.

В некоторых раннехристианских источниках утверждается, что Филипп был учеником Иоанна Крестителя и принадлежал к тем, кто жил в ожидании явления Мессии.

Филипп стал одним из первых, кого Иисус Христос призвал к ученичеству. Евангелист Иоанн отмечает:

Реклама

“И нашел Иисус Филиппа и говорит ему: следуй за Мною” (Ин. 1:43).

Филипп сразу принял зов и, вдохновленный встречей со Христом, привел к Нему Нафанаила (Варафоломея), произнеся знаменитую фразу:

“Мы нашли Того, о Котором писали Моисей в Законе и Пророках”.

Это свидетельствует о том, что Филипп имел глубокую ветхозаветную подготовку и способность распознавать духовные истины.

Реклама

После сошествия Святого Духа апостол Филипп отправился на проповедь. Древнейшие церковные памятки и Предания свидетельствуют, что он осуществил широкую миссионерскую деятельность.

Его проповедь сопровождалась многочисленными исцелениями, обращениями язычников, разоблачением идолопоклонства и разрушением языческих культов. Особенно вспоминают чудо с изгнанием змея в Иераполе, который причинял людям тяжкие страдания.

По свидетельству Предания, святой апостол Филипп принял мученическую кончину около 80 года.

Это произошло во Фригийском Иераполе. Местные языческие жрецы возбудили толпу, возмущенную тем, что проповедь апостола разрушала их культ. Филиппа подвергли пыткам и распяли вверх головой. Некоторые источники отмечают, что его избивали камнями уже на кресте.

Реклама

Приметы 14 ноября

Народные приметы 14 ноября / © unsplash.com

Если тепло — зима ожидается мягкая, с частыми оттепелями.

Снег лег на мерзлую землю — пролежит долго, не растает.

Красный закат — к сильным ветрам.

Что завтра нельзя делать

В этот день по народной традиции запрещено браться за уборку: верили, что вместе с мусором и грязной водой из дома может уйти и все благосостояние.

Что можно делать завтра

В день святого Филиппа традиционно справляли заклинания перед Рождественским постом, который продлится до самого Рождества (25 декабря по новому стилю). В этот день пытались избегать изнурительного труда, отдавать предпочтение отдыху и семейному застолью: люди щедро угощались, чтобы укрепиться и запастись силами перед продолжительным периодом поста.