14 октября — какой церковный праздник, кому нельзя расчесывать волосы

14 октября, в православном календаре день памяти преподобной Параскевы Сербской. Параскева Сербская — это христианский праздник, живший в XI веке. Она родилась в селении Епиват в Сербии в болгарской семье. Она была очень набожна и любила помогать бедным. Она посетила Иерусалим и поселилась в пустыне, где провела много лет в молитве и посте. Перед смертью она вернулась в свою родную деревню и умерла там. Ее мощи сохранились нетленными, поэтому их перенесли в митрополичий собор в Яссах.

Церковный праздник 14 октября – день памяти мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия

Святой Назарий родился в Риме в семье христианки Перпетуи и иудея Африкана. Он был крещен епископом Лином и с юных лет проповедовал учение Христа и помогал христианам, которых преследовали.

Он покинул Рим и прибыл в Милан, где в темнице познакомился с близнецами Протасием и Гервасием. За это его избили и отправили из Медиолана. Он поехал в Галлию и там обратил многих язычников в христианство. В городе Кимели он крестил сына одной христианки по имени Келсий и сделал его своим учеником и сподвижником.

За проповедь христианства они были отданы на растрескивание диким зверям, но звери не коснулись их. Потом их пытались утопить в море, но они ходили по воде, как по суше. Воины, казнившие, сами приняли христианство и отпустили мучеников. Освобожденные Назарий и Келсий вернулись в Медиолан и в темнице посетили мучеников Гервасия и Протаса.

Святые братья-близнецы Гервасий и Протасий родились в Медиолане (Милане) в семье богатых римских граждан – Виталия и Валерии. Оставшись сиротами (их родители были замучены за христианскую веру), братья раздали имущество бедным, освободили рабов и посвятили себя посту и молитве. При исповедании Христа язычники заключили в тюрьму. Святой Назарий возлюбил близнецов и, как мог, облегчал их страдания. За это язычники обезглавили его и Келсия. Вскоре после этого казнили и святых братьев Гервасия и Протасия.

Приметы 14 октября

Народные приметы 14 октября / Фото: pixabay.com

Дороги все грязные и мокрые – зима не придет еще в течение месяца.

На ночном небе яркие звезды – в следующем году будет большой урожай.

Раскричались вороны – ждите потепления.

Что завтра нельзя делать

Женщинам запрещалось в этот день заниматься тяжелым трудом. Также не стоит оставаться на Параскеве дома наедине, можно навлечь на себя неприятности. Беременным женщинам запрещалось расчесывать волосы – верили, что это плохая примета.

Что можно делать завтра

Параскеву издавна считали покровительницей женской работы. Поэтому в этот день девушки могли заняться именно тем, что давно хотели. Например, сшить новое платье на зиму. Важно провести этот день в тёплой и дружеской компании.

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